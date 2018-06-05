Такой дискриминационный подход компании разозлил пользователей соцсетей

Пользователи сети обнаружили, что компания грузоперевозок «Газелькин» за дополнительную плату предлагает клиентам выбрать водителя славянской национальности или с российским гражданством.

Услуги «Водитель РФ» и «Водитель славянин» дополнительно оплачиваются, стоят такие опции по 500 рублей каждая. На сайте они находятся в разделе «Дополнительные услуги».

Многие пользователи не оценили креативный ход компании. «Риторика позорных объявлений на столбах „только славянам“ перекочевала в крупные компании. Что ж, деды воевали! Не зря освобождали мир от нацизма», — написала в Facebook Мария Меньшикова, жительница Москвы, обнаружившая необычную услугу на сайте грузоперевозчика.

Некоторые пользователи советовали водителям и грузчикам «Газелькина» подыскать себе новую работу, «где их профессиональные качества не будут ставиться в зависимость от фенотипа и гражданства», а руководству компании — принести извинения и убрать дискриминирующие дополнительные услуги.

В тоже время нашлись и те, кто посчитали, что в подобных опциях нет ничего оскорбительного. «Так в чем собственно проблема? Если я не хочу иметь дело с кавказцами, почему у меня не должно быть такого права выбора? Ваши права на любые взаимоотношения с ними при этом никак не ущемляются», — прокомментировал ситуацию один из пользователей.