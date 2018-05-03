Доходы от его реализации компенсируют падение доходов от продажи топлива

Владельцы независимых АЗС обратились к властям с просьбой вновь разрешить продажу слабого алкоголя на заправках. Так участники рынка смогут компенсировать падение основных доходов от продажи топлива, сообщает «Коммерсант».

В связи с тем, что оптовые цены на бензин на прошлой неделе превысили психологическую отметку 50 тысяч рублей за тонну, перед большинством АЗС стоит выбор: либо продавать топливо в убыток, либо повышать розничные цены, рискуя потерять покупателей и навлечь гнев ФАС.

Глава Независимого топливного союза (объединяет владельцев АЗС) Павел Баженов написал письмо премьеру Дмитрию Медведеву, попросив отменить введенный с 2012 года запрет на продажу на заправках алкоголя крепостью до 16,5%, так как запрет не привел к уменьшению числа аварий по вине пьяных водителей, но дискриминирует АЗС по сравнению с обычными магазинами.

«Сейчас АЗС на топливе почти не зарабатывают. Заправка — просто магазин, такой же, как и любой другой, сейчас в условный „Ашан“ все тоже ездят на машинах», — заверил глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, добавив, что возврат алкоголя мог бы существенно увеличить прибыльность АЗС.

Минфин и Минэкономики поддержали идею владельцев АЗС. В Минэкономики отметили, что «статистика аварийности показывает, что запрет не приводит к поставленной законодателями цели». «Продажа алкоголя на заправках не отличается от продажи в придорожных магазинах, на которые запрет не распространяется», — заверили в Минфине, добавив, что возврат алкоголя на заправки может повысить конкуренцию на алкорынке.

Это не первая попытка вернуть продажу слабого алкоголя на АЗС. В январе 2017 года такой законопроект был внесён в Госдуму, но не нашёл поддержки. Правовое управление администрации президента дало на законопроект в целом отрицательный отзыв, напомнив о концепции госполитики «по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией», в которой закреплен «приоритет защиты интересов жизни и здоровья граждан по отношению к интересам участников алкогольного рынка».