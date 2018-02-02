Производитель презервативов представил интимный гид для влюбленных

Кому еще искать лучшие места для любовных утех, как не производителю презервативов? Бренд SKYN и агентство Sid Lee Paris представили проект Places Of Intimacy объединивший 30 отелей по всему миру, наиболее подходящих для секса.

Журналы GQ и Condé Nast Traveler составили список, а SKYN отправил 12 реальных пар проверять локации на практике. С их впечатлениями и фотографиями можно ознакомиться на сайте.

В SKYN подчеркивают, что им были важны все детали — мягкие простыни, звуки, температура, вид из окна и т.д. Так в числе лучших мест оказались парижский Edgar с зеркальными потолками, L'AND Vineyard в Португалии, Dussol в Бразилии, Rush Creek Lodge в Йосемитском национальном парке и другие отели.