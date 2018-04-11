Кампания будет проходить в digital-каналах до июня 2018 года

Чем ближе главное спортивное событие этого лета, тем больше креативных проектов разворачивается вокруг него. В рамках новой рекламной кампании в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, бренд Skittles и спортивный комментатор Василий Уткин решили «скитлстрянуть» игру.

Яркие и нестандартные активации бренда всегда запоминаются зрителям — стоит только вспомнить уже ставшую мемом «скитлстрянку».

Цель новой кампании — позволить всем любителям футбола показать свой креативный подход и немного повеселиться.

За идею и реализацию промокампании отвечало агентство Unite.

Задача: разработать такую идею активации, которая бы гармонично связала яркий и молодежный бренд Skittles с футбольной тематикой и при этом выделялась на фоне большого числа футбольных промо к российскому Чемпионату мира.

Skittles в преддверии мундиаля выбрал лицом своей новой промокампании известного спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина.

«Василий Уткин был предложен нами не только как медийная персона и известный комментатор, но и как уникальная, яркая личность совершенно в духе бренда. Органичная интеграция бренда и правильный герой позволили уникальным образом соединить ценности бренда, нестандартную промо механику и футбол, самую актуальную для нашей аудитории этим летом тему», — рассказывает Ольга Матвеева, генеральный директор Unite.

Промоакция «Зарази игру #скитлстрянка и выигрывай» позволит 11 счастливчикам ежедневно выигрывать яркие футбольные мячи. Для участия нужно купить упаковку жевательных конфет Skittles, сделать фото, где драже Skittles становится частью спортивной игры и выложить фото в социальные сети с хештегом #скитлстрянка.

«Чемпионат мира — значимое событие для России, и мы не могли обойти его стороной. Выбирая героя для новой кампании Skittles, мы искали человека неординарного, который не только любит футбол, но и отлично в нем разбирается. Василий Уткин — культовая личность в российском спорте, комментариев которого с нетерпением ждут миллионы человек», — отмечает Валерия Палий, маркетинг менеджер группы торговых марок Mars.

Футбольное настроение бренда будет поддержано диджитал-роликом с участием Василия Уткина и специальным лимитированным SKU Skittles Рашн Микс, сделанным специально для России и в цветах российского триколора.

Режиссером ролика стал Леонид Горенштейн, за креативную составляющую отвечала команда DDB Russia.

«Ролик наполнен элементами „в духе Skittles“. Всё — от монтажа до выбора главного героя вписывается во вселенную бренда. Василий Уткин стал красным драже на вершине нашего Skittles-торта. На съемках он проявил себя, как настоящий актёр», — поделилась креативная команда DDB Russia.

Кампания стартовала 4 апреля в диджитал и будет продолжаться до июня 2018 года.

Напомним, недавно Василий Уткин объявил о создании спортивного маркетингового агентства Simple Sport.

Состав творческой группы:

Wrigley (Mars Inc.)

Анастасия Городничева — директор по маркетингу

Валерия Палий — менеджер по маркетингу

Карина Фахрутдинова — бренд-менеджер Skittles

Unite

Виталий Семененко — Digital creative director

Деревянко Мария — Senior account manager

DDB Russia

Креативный директор — Арсен Токаев

Младший арт директор — Маргарита Пожидаева

Младший копирайтер — Мария Маркова

Дизайнеры — Сергей Жохов, Константин Потапов, Алексей Баохин

Стратегический директор — Анастасия Ким

Продюсер — Ася Григорян

Младший продюсер — Ольга Пугина

Клиентский директор — Ирина Жабура

Младший менеджер по работе с клиентами — Юлия Очеретько

Студия Why not

Генеральный продюсер — Юрий Медведев

Линейный продюсер — Ольга Кириллова

Режиссер — Леонид Горенштейн

Оператор — Ян Ясинский

Младший продюсер — Екатерина Королева

Режиссер монтажа — Николай Иванов

Постпродакшн продюсер — Анна Чубарова

Студия Постпро18

Арт-директор/супервайзер по cg — Валентин Генералов