Британские власти подтвердили, что соцсеть не смогла защитить личные данные пользователей

Британское управление комиссара по информации оштрафовало Facebook на £500 тыс. ($ 663 тыс.) в связи с нарушением законодательства и передачей Cambridge Analytica массивного объема личных данных пользователей, сообщает The Guardian.

Ведомство подтвердило нарушение в защите данных пользователей соцсети. В частности, заявило, что в 2014—2015 годах компания открыла доступ к данным 87 млн пользователей для приложения Cambridge Analytica. По версии управления, в 2016 году эти данные использовались в ходе президентской кампании в США.

Facebook в свою очередь не смогла предоставить доказательства того, что не передавала приватную информацию третьим лицам. Представитель соцсети сообщил прессе, что компания должна была более тщательно расследовать инцидент с личными данными и в будущем намерена так же тесно сотрудничать с органами правопорядка.

£500 тысяч — это максимальный штраф, предусмотренный «Законом о защите данных». Штраф заставит соцсеть изменить отношение к личным данным, что поможет восстановить доверие пользователей.

Напомним, в марте вокруг Facebook разгорелся скандал из-за того, что данные почти 90 млн пользователей социальной сети попали к британской компании Cambridge Analytica.