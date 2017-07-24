Ролик демонстрирует разнообразные возможности голосового помощника



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Компания Apple выпустила короткометражный рекламный фильм под названием "The Rock x Siri: Dominate The Day" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном в главной роли.

По сюжету, Джонсон успевает делать одновременно несколько дел, например, качать бицепсы и ухаживать за растением, пока ему бреют голову. Однажды он слышит на ТВ сообщение: "Похоже, что у Дуэйна Джонсона больше ни на что не осталось времени". Актёр принимат вызов и просит голосового помощника напомнить список жизненных целей. Он решает выполнить всё сразу, а Siri помогает ему в этом: вызывает такси, узнаёт погоду в Риме, куда актёр собирается вести самолёт, подсказывает кулинарные рецепты, подыгрывает на сцене и фотографирует его в космосе.

Накануне премьеры Джонсон опубликовал в Twitter постер, анонсирующий короткометражку. Он назвал этот фильм "самым большим, крутым, сексуальным и забавным".