Аудит Media Direction Programmatic показал, что агентство контролирует качество размещения клиентов и отсекает некачественный трафик

Агентство Media Direction Programmatic (входит в MEDIA DIRECTION GROUP ) успешно прошло аудит качества рекламных размещений, который провела компания Sizmek, признанный лидер в области верификации в digital.

Агентство специализируется на консолидации сторонних programmatic — решений в единый технологичный продукт, с помощью которого осуществляет медиацию между различными поставщиками, увеличивая эффективность рекламных вложений. Оперируя собственным высокоточным инструментарием, Media Direction Programmatic контролирует качество размещения клиентов и отсекает некачественный трафик.

Рекламодатели, в особенности международные компании, большое внимание уделяют качеству инвентаря. К этим критериям относятся в первую очередь показатели прозрачности — viewability и отсутствие fraud. И для того, чтобы полностью соответствовать их высоким требованиям, агентство пришло к выводу о необходимости подтверждения своих высоких стандартов работы независимым верификатором.

Для этого агентство выбрало международную компанию Sizmek, чьей оценке доверяют крупнейшие мировые рекламодатели. В результате верификации эксперты пришли к выводу, что Media Direction Programmatic исключает некачественный трафика из объёмов закупки. Доля такого инвентаря может составлять около 7% fraud и более 13% несоответствия brand safety, что подтверждается внутренними замерами и тестами. Однако этот недоброкачественный трафик отсекается и не попадает в размещения клиентов благодаря собственному аудиту агентства.

В рамках совместной работы Sizmek верифицировала не выборочные кампании, а весь трафик programmatic-платформ, который использует агентство.

«Я очень рад, что продукт, который мы развиваем и предлагаем нашим клиентам, получил высокую оценку сторонним аудитом, который подтвердил высокий уровень качества наших услуг. Ставка, сделанная на развитие собственного inhouse-продукта в виде отдельной структуры Media Direction Programmatic несколько лет назад, полностью себя оправдала. Инициатива положительно оценена клиентами и партнерами. Мы видим высокий потенциал развития digital-направления и продолжаем инвестировать в инновационные продукты и технологии, которые позволят обеспечить уверенный рост бизнеса клиентов», — отметил Андрей Брайович, генеральный директор Media Direction Group.

«Мы гордимся отличными результатами аудита. Верификация Sizmek позволяет вывести наш технологический инструмент на качественно новый уровень и обеспечить максимальную прозрачность размещений. В рамках процесса верификации долю fraud удалось снизить до 0,87%, а сомнительных с точки зрения brand safety показов — до 2,3%. Это значительно ниже среднерыночных показателей для закупки с открытых аукционов. Однако мы не останавливаемся на достигнутом и собираемся далее ежемесячно проводить контрольные замеры и оптимизировать размещения как с помощью собственных инструментов, так и взаимодействуя с Sizmek. В обозримом будущем мы планируем в рамках нашего сотрудничества прийти

к решению, которое позволит оценивать качество размещения не только по postbuy, но и на этапе prebid», — сообщил Александр Папков, технический директор Media Direction Prigrammatic.