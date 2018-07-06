«Газелькин» снова оказался в центре скандала

Компания «Газелькин» взяла у журналистки Залины Маршенкуловой деньги за доставку дивана, но диван не привезла и не вернула средства. Распространив историю в соцсетях, девушка получила поддержку пользователей и новый диван от конкурирующей компании «Грузовичкоф».

Девушка рассказала, что она решила купить диван и заполнила форму заказа на сайте, согласно которой доставка должна была обойтись в 2,6 тысячи рублей, что подтвердил и оператор фирмы, куда она позвонила ради уточнения суммы. Спустя 2,5 часа (несмотря на короткое расстояние) прибывший курьер потребовал заплатить уже 4,5 тысячи.

Возмущенная заказчица позвонила оператору «Газелькина» и выяснила, что время, проведенное курьером в дороге, также учитывается в итоговой стоимости доставки.

«Но зато мне позвонили в буквальном смысле 10 раз — разные операторы — то Ксения, то Анастасия, то еще кто-то — и потребовали объяснять по новой каждый раз — что случилось? Насиловали меня морально 3 часа… На 11 раз позвонил начальник службы безопасности — который сначала выразил готовность со мной судиться (!), а потом когда я выразила ответную готовность судиться за вымогательство денег и мошенничество — вдруг заявил, что у меня красивое имя! Но в итоге мне позвонила еще одна сотрудница (новая) службы поддержки клиентского угнетения и сказала, что диван они просто не отдадут, а 2600 мои уже забрали. В итоге, друзья, у меня нет теперь ни дивана, ни денег!», — рассказала Залина Маршенкулова.

Позже она сообщила, что конкурент «Газелькина», компания «Грузовичкоф», сотрудники которой обратили внимание на ее историю в сети, «психанула» и купила ей новый диван, доставив его к тому же еще и бесплатно.

Пост потерпевшей собрал недовольных «единомышленников»: оказалось, что такие неприятные ситуации не редкие для «Газелькина». Маркетинговый ход компании «Грузовичкоф» также порадовал подписчиков Маршенкуловой.

«Мне так нравится эта история. закупился попкорном. Жду жести, мяса, уволенных пиарщиков, России в полуфинале и т. д. и т. п. », — написал один из них.

Напомним, месяц назад компания «Газелькин» оказалась в центре громкого скандала, когда предлагала на своём сайте доплатить за услугу «Водитель Славянин» и «Водитель РФ». Каждая опция оплачивалась отдельно по 500 рублей.