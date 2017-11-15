В Госдуме планируют инициировать разработку соответствующего законопроекта



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Госдума приступит к разработке законопроекта, согласно которому sim-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Законопроект предполагает создание специального госреестра SIM-карт, а также ужесточения контроля за картами, чтобы избежать мошенничества.

«Сейчас контроль за продаваемыми sim-картами довольно слаб, а в случае его ужесточения sim-карты смогут стать полноценным идентификатором личности. В этом случае не придется постоянно носить с собой основной документ, идентифицирующий личность. По sim-картам впоследствии можно будет оформить кредит», - сообщил Аксаков.

Отмечается, что каждый российский гражданин сможет владеть несколькими картами. Число продаваемых одному человеку симок ограничивать не будут, при этом каждая из них будет полноценным идентификатором. Передачу карт третьим лицам запретят.

В рамках новой инициативы предполагается внесение соответствующих изменений в ряд действующих законов: «О связи», «О банках и банковской деятельности», «О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Инициатива Госдумы заинтересовала операторов мобильной связи, и они отметили «удобство такого способа хранения и передачи персональных данных». Однако напомнили и о высоком риске дублирования SIM-карт мошенниками. Для минимизации этого риска необходимо будет выдавать карты под большим контролем государства. В свою очередь, Росфинмониторинг уже отказался поддержать инициативу Госдумы.