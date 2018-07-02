Сотрудники «Омского Бекона» исполнили фанатский гимн Eg er kominn heim

Пару недель назад интернет покорил ролик исландских болельщиков, которые к Чемпионату мира по футболу спели «Калинку-малинку» на фоне сурового северного пейзажа. Идея культурного обмена так понравилась сотрудникам компании «Омский бекон», что они записали «ответочку» от сибирских мясников.

Общими усилиями команда сочинила русский текст на мелодию песни Ég er kominn heim — гимна исландских болельщиков. Съемки ролика проходили на футбольном поле Омского Мясокомбината. «В нашей большой команде „Омского бекона“ не обошлось и без настоящих фанатов футбола, мы всей душой болеем за Россию на Чемпионате мира по футболу 2018, но у нас появились и другие любимчики — брутальные исландцы со своей „Калинкой“. Спасибо нашим друзьям из Исландии, которые поделились настоящим фанатским гимном. Россия — Исландия 1:1», — говорится в описании видео.

На острове высоко оценили сибирский креатив — новость об инициативе «Омского бекона» даже попала в местные СМИ.