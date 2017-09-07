Новый сорт шоколада, появившийся впервые за 80 лет, оказался розового цвета

Вкус темного, молочного и белого шоколада мы все знаем наизусть. Но швейцарская компания Barry Callebaut по производству шоколада подготовила для убежденных сладкоежек настоящий сюрприз. Новый сорт шоколада выращен из рубиновых какао-бобов. Он розового цвета и ягодного вкуса, хотя ни ягод, ни красителей в шоколад не добавляют.

Команда Barry Callebaut трудилась над новым сортом 13 лет и теперь гордятся своей работой, отмечая, что это «совершенно новый вкус – не горький, не молочный и не сладкий, скорее, сочный».

«Рубиновый шоколад освежает и имеет легкую кремовую текстуру. На вкус он такой легкий и фруктовый, что вы даже не осознаете, что уже съели целую плитку», — рассказал Ангус Кеннеди, редактор журнала кондитерских изделий.

Эксперты считают, что новый сорт способен заметно оживить рынок шоколада, который в настоящее время претерпевает значительное падение доходов.

«Мы с нетерпением ждем предстоящих кампаний с нашими партнерами по внедрению нового шоколада на рынок и хотим, чтобы сладкая новинка поскорее стала доступна покупателем по всему миру», - заявляет главный специалист по инновациям и качеству компании Barry Callebaut, Питер Бун.

Ожидается, что розовый шоколад будет выпущен в широкую продажу к Рождеству. О стоимости уникального сорта пока не сообщается, но эксперты утверждают – низкой она точно не будет.

Напомним, что новый «рубиновый» сорт шоколада стал четвертым, после белого, выпущенного в 1937 году.