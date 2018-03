Накануне Церемонии награждения победителей международного фестиваля WOW DONE AWARDS 2018 оргкомитет объявляет шорт-листы.

До Церемонии можно ознакомиться только с шорт-листами без креатива и баллов участников. Интрига будет развеяна 24 марта на Церемонии награждения, поэтому следите за новостями.

Дождитесь результатов, ведь каждый участник, подавший проект на фестиваль, сможет видеть судейскую оценку своей работы. Уникальностью фестиваля WOW DONE AWARDS является «отоваривание» участия абсолютно для всех участников, а не только для финалистов и победителей. Открытость результатов для всех работ позволяет «побежденным» понять, насколько они были далеки от победы и сделать выводы. Обычно в креативных фестивалях ответа на этот вопрос нет.

Marketing & Digital Communication Disciplines

A-1. BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION

A-1−1-1 1mb Campaign, Marvelous, Russia

A-1−1-9 Warm story, TWIGA Ukraine, Ukraine

A-1−1-12 Coffee Digital Activation, makelove employer branding agency, Russia

A-1−1-13 EARTH7. The space rover destined for Earth, ISD Group, Ukraine

A-1−2-3 The Cart crash Geometry, Global Romania, Romania

A-1−2-5 Flying Hammock, Leavingstone, Georgia

A-2. PUBLIC RELATIONS MARKETING

A-2−1-1 Guilty Clothes, Marvelous, Russia

A-2−1-6 Breaking Point, E: mg, Russia

A-2−1-7 Given to everyone, TWIGA Communication group, Russia

A-2−1-8 Estonia 100, Identity Ltd, Estonia

A-2−1-9 Flying Hammock, Leavingstone, Georgia

A-2−3-2 Hero Flight, Marvelous, Russia

A-2−3-4 Beloved City, We Are With You! Granat communications, Russia

A-2−3-7 Pay for Peaceful Sleep, Agama Digital Group, Ukraine

A-2−3-10 Flying Hammock, Leavingstone, Georgia



A-3. DIRECT MARKETING

A-3−1-6 Warm story, TWIGA Ukraine, Ukraine

A-3−1-7 Foot Tennis Outdoor, Geometry Global Romania, Romania

A-3−1-8 The Cart Crash, Geometry Global Romania, Romania

A-3−2-1 1 mb campaign, Marvelous, Russia

A-3−3-2 «Born for Hugs» charity campaign by Huggies, ISD Group, Ukraine

A-4. SOCIAL & INFLUENCER MARKETING

A-4−1-1 Raccoon the Dishwasher, GForce/Grey, Kazakhstan

A-4−1-3 PEPSI BLACK. Maximum taste — minimum calories! Engine, Ukraine

A-4−1-5 Taxi in rain, AIDA PIONEER branding & creative, Belarus

A-4−1-7 MTS Real Games, Isobar Moscow, Russia

A-4−1-8 Electrolux UltraSilencer on guard of baby's sleep, Postmen DA, Ukraine

A-4−2-2 The Fashion Experiment, Geometry Global Romania, Romania

A-4−3-2 Hero Flight, Marvelous, Russia

A-4−3-4 Raccoon the Dishwasher, GForce/Grey, Kazakhstan

A-4−3-7 MTS. Streamishche, Isobar Moscow, Russia

A-4−3-9 The Fashion Experiment, Geometry Global Romania, Romania

A-5. CREATIVE DATA

A-5−1 Dry Shampoo, Initiative Russia, Russia

A-5−4 The Fashion Experiment, Geometry Global Romania, Romania



A-6. DIGITAL & MOBILE

A-6−1-2 To exchange the likes for real money, Kombinat, Kazakhstan

A-6−1-15 Dare or Scare: Veet Sensitive Precision Launch, Hoshva DGTL, Ukraine

A-6−1-18 web site for Roopor, YARCHE, Ukraine

A-6−1-19 Invitation in Bad English, Postmen DA, Ukraine

A-6−1-21 Pepsi Fuzz, COXO, Ukraine

A-6−1-24 EARTH7. The space rover destined for Earth, ISD Group, Ukraine

A-6−2-1 Taxi in rain, AIDA PIONEER branding & creative, Belarus

A-6−3-1 1mb Campaign, Marvelous, Russia

A-6−3-2 Raccoon the Dishwasher, GForce/Grey, Kazakhstan

A-6−3-3 Pay for Peaceful Sleep, Agama Digital Group, Ukraine

A-6−3-5 Electrolux UltraSilencer on guard of baby's sleep, Postmen DA, Ukraine

A-6−3-6 «Born for Hugs» charity campaign by Huggies, ISD Group, Ukraine

B-1. FOOD

B-1−2 Mivina: The Game of Tables, THINKMcCANN, Ukraine

B-2−1 Jacobs Music Mug, Havas Engage, Ukraine



B-2. NON-AlCOHOLIC DRINKS

B-2−2 Ukraine invites for coffee. JACOBS invites to Eurovision, GOODMEDIA, Ukraine

B-2−4 PEPSI BLACK. Maximum taste — minimum calories!, Engine, Ukraine

B-2−5 Light up the Winter! Сlickable audio-stickers for Pepsi on Viber, PepsiCo Ukraine, Ukraine

B-2−7 Jacobs Aroma Session, E: mg, Russia

B-2−8 Pepsi Fuzz, COXO, Ukraine

B-2−9 Pepsi «Sorry, Honey», COXO, Ukraine

B-2−10 The Cart Crash, Geometry Global Romania, Romania



B-3. AlCOHOLIC DRINKS

B-3−3 Jameson Strahonich, Engine, Ukraine

B-3−4 JOHNNIE WALKER CHAT BOT, DIEVO, Ukraine

B-3−6 Flying Hammock, Leavingstone, Georgia

B-3−7 «Meny Becher» — winter campaign for Becherovka Original, Talan Communications, Ukraine



B-4. FMCG

B-4−2 The Cart Crash, Geometry Global Romania, Romania

B-4−3 «Born for Hugs» charity campaign by Huggies, ISD Group, Ukraine

B-5. HEALTH & BEAUTY

B-5−1 Dry Shampoo, Initiative Russia, Russia

B-5−3 AXE Cybersport, Initiative Russia, Russia

B-5−4 Dare or Scare: Veet Sensitive Precision Launch, Hoshva DGTL, Ukraine



B-6. MEDICINES & MEDICAL SERVICES

B-6−2 Don’t ruin your life feast, Hoshva DGTL, Ukraine

B-6−3 Given to everyone, TWIGA Communication group, Russia

B-6−5 «Born for Hugs» charity campaign by Huggies, ISD Group, Ukraine

B-8. HOME FURNISHINGS & APPLIANCES, OFFICE EQUIPMENT

B-8−3 Electrolux UltraSilencer on guard of baby's sleep, Postmen DA, Ukraine

B-8−4 Warm story, TWIGA Ukraine, Ukraine



B-9. COMPUTERS, TELEPHONES, GADGETS

B-9−2 Lenovo inspired by people, Engine, Ukraine

B-9−3 Lenovo. Dare to amaze, Engine, Ukraine

B-9−4 Lenovo Explorer. Who will you be today?, DIEVO, Ukraine



B-10. PRODUCTS & SERVICES FOR CHILDREN

B-10−1 «Born for Hugs» charity campaign by Huggies, ISD Group, Ukraine



B-11. AUTOMOTIVE

B-11−1 RENAULT PITSTOP, VIVID by Admixer, Ukraine



B-12. TELECOMMUNICATIONS SERVICES

B-12−2 Big Data for Big Changes, Mex Advertising, Ukraine

B-12−3 Listen to Akyns, Mex Advertising, Ukraine



B-15. E-COMMERCE

B-15−1 Raccoon the Dishwasher, GForce/Grey, Kazakhstan



B-17. FASHION. STYLE. CLOTHING. JEWELRY. ACCESSORIES

B-17−4 The Fashion Experiment, Geometry Global Romania, Romania



B-20. LEISURE, ENTERTAINMENT, CULTURE & EDUCATION, TRAVEL & TOURISM

B-20−4 Invitation in Bad English, Postmen DA, Ukraine

B-20−5 KinoMama, Postmen DA, Ukraine



B-21. FINANCIAL & BUSINESS SERVICES

B-21−1 To exchange the likes for real money, Kombinat, Kazakhstan



B-22. MEDIA & SELF PROMOTION

B-22−4 Halloween, Forte Grey, Belarus



B-24. OTHER CONSUMER SERVICES AND B2B

B-24−3 Taxi in rain, AIDA PIONEER branding & creative, Belarus



B-25. SOCIAL & CHARITY

B-25−1 Unity of society, GOODMEDIA, Ukraine

B-25−2 Guilty Clothes, Marvelous, Russia

B-25−3 Pay for Peaceful Sleep, Agama Digital Group, Ukraine

B-25−4 «Born for Hugs» charity campaign by Huggies, ISD Group, Ukraine

B-25−6 Safe refill, AIDA PIONEER branding & creative, Belarus

B-25−7 The Invisible campaign, PROVID, Ukraine

B-25−9 How many people must die?, Mex Advertising, Ukraine

B-25−10 Given to everyone, TWIGA Communication group, Russia

B-25−11 Find People Missing Social Awareness Campaign, PlusOne, Ukraine

National Marketing Services Contest

C-1. BEST EVENT OR EXPERIENTIAL MARKETING CAMPAIGN, SPONSORSHIP

C-1−1-1 Jacobs Music Mug, Havas Engage, Ukraine



C-2. BEST CONSUMER ACTIVATION CAMPAIGN

C-2−4 This feeling when clothes run away!, New Strategies Group, Ukraine

C-2−7 Personal Geneva, ISD Group, Ukraine

C-2−8 Mivina: The Game of Tables, THINKMcCANN, Ukraine



C-6. BEST SOCIAL MEDIA OR WORD OF MOUTH CAMPAIGN

C-6−3 Popcorn Cinema Cups, Postmen DA, Ukraine

C-6−5 Warm story, TWIGA Ukraine, Ukraine



C-7. BEST PRODUCT LAUNCH OR RE-LAUNCH CAMPAIGN

C-7−3 KinoMama, Postmen DA, Ukraine



C-8. BEST USE OF PUBLIC RELATIONS

C-8−1 Pay for Peaceful Sleep, Agama Digital Group, Ukraine



C-9. BEST CAUSE, CHARITY MARKETING OR PUBLIC SECTOR CAMPAIGN

C-9−1 Unity of society, GOODMEDIA, Ukraine

C-9−2 Pay for Peaceful Sleep, Agama Digital Group, Ukraine

C-9−4 Випробуй у безпеці, SMART Marketing, Ukraine

C-9−6 «Born for Hugs» charity campaign by Huggies, ISD Group, Ukraine



C-10. BEST INTEGRATED MARKETING CAMPAIGN

C-10−1 LAY’S SMILE, Freebrand, Ukraine

C-10−4 Warm story, TWIGA Ukraine, Ukraine

C-10−6 «Born for Hugs» charity campaign by Huggies, ISD Group, Ukraine

C-10−7 Mivina: The Game of Tables, THINKMcCANN, Ukraine