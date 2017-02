Международный фестиваль рекламы назвал первых номинантов





Сегодня в Digital October стартовало одно из главных событий в мире рекламы и креатива – Международный фестиваль рекламы Red Apple. Два дня в самом сердце столицы собирутся представители российской и международной рекламной индустрии для того, чтобы обсудить острые проблемы индустрии, значимые рекламные кейсы, а также выбрать и наградить победителей конкурса креативности.

В этом году конкурсные работы традиционно оценивают лучшие представители мировой рекламной индустрии из разных стран: США, Италия, Испания, Япония, Германия, Швейцария, ОАЭ, Сингапур и Россия. Председателем жюри фестиваля в этом году стал Бруно Бертелли – глобальный исполнительный креативный директор Publicis Worldwide, а также CEO итальянского офиса Publicis, расположенного в Милане. ПОДРОБНЕЕ о жюри.

Награждать победителей конкурса Red Apple 2016 будут в финале каждого дня фестиваля. Сегодня в Digital October наградят победителей 8 категорий - Print advertising; Print advertising (craft); Communication design;Outdoor advertising; Indoor; Media projects; Digital advertising (campaigns); Digital advertising (interactive tools). Пока жюри готовится к церемонии награждения и готовит заветные статуэтки, мы знакомим читателей Sostav с первыми шорт-листами.

PRINT ADVERTISING

Агентство: Cheil Kazakhstan

Работа: Underwear; Softener; Whitener

PRINT ADVERTISING (CRAFT)

Агентство: BIG4

Работа: Anyway...the office isn't so bad

COMMUNICATION DESIGN

Агентство: AIDAPIONEER

Работа: The identity for the 8th International Advertising and Marketing Festival White Square in Minsk

Агентство: Province Studio

Работа: Artel Troika

Агентство: Province Studio

Работа: Heatherglade

Агентство: СОЛЬ

Работа: High-rise Russia

Агентство: Suprematika

Работа: ADCR Awards

Агентство: Suprematika

Работа: Grut

Агентство: DIRECT DESIGN VISUAL BRANDING

Работа: Osoboe detstvo: Unity of the Unlike

Агентство: RCG

Работа: STICK'N'TREND

Агентство: Charsky Studio

Работа: Krokodilius

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_DEALER

OUTDOOR ADVERTISING

Агентство: Ogilvy & Mather Czech Republic

Работа: The Dying Poster

Агентство: РА Восход

Работа: "Дождь смоет ложь"

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_DEALER

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_LIVE

Агентство: FCB ADV

Работа: BMW M11 Free toll

Агентство: GOOD Moscow

Работа: Streets

INDOOR

Шорт-листов нет

MEDIA PROJECTS

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: Radio cheating

Агентство: Mindshare

Работа: LIKEABLE DISCOUNT

Агентство: РА Восход

Работа: Add crab to ad

Агентство: РА Воздух

Работа: Houses of homeless

Агентство: Instinct

Работа: Instead of Cafe

Агентство: Hungry Boys

Работа: Coffee is not a drug

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_DEALER

Агентство: GOOD Moscow

Работа: STREETS

Агентство: РА Восход

Работа: 4G Radio

Агентство: РА Восход

Работа: "Дождь смоет ложь"

DIGITAL ADVERTISING (CAMPAIGNS)

Агентство: Ark Connect

Работа: Chekhov Is Alive

Агентство: Red Pepper

?Работа: The battle of the pubs

Агентство: Hungry Boys

Работа: Coffee is not a drug

Агентство: OutOfTheBox

Работа: The Most Expensive Smart Bracelet In The World

Агентство: TutkovBudkov

Работа: #Гравитацияпростопривычка

Агентство: Instinct

Работа: IKEA Emoji

Агентство: Mindshare

Работа: LIKEABLE DISCOUNT

Агентство: Leo Burnett Moscow

Работа: Instahouse

Агентство: Not Perfect

Работа: Love Song

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_LIVE

Агентство: Red Pepper

Работа: That's a Burger, Carl!

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: pUp syndrome

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_LIVE

Агентство: Tutkov Budkov

Работа: #Гравитацияпростопривычка

Агентство: Re:evolution

Работа: MegaFon. Game of Thrones: BlackOut

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: pUp syndrome

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_LIVE

Агентство: Friends Moscow

Работа: Million ruble delicate wash

Агентство: Friends Moscow

Работа: Protect your memories

Агентство: РА Восход

Работа: Add crab to ad

DIGITAL ADVERTISING (INTERACTIVE TOOLS)

Агентство: Instinct

Работа: Instinct Agency Website

Агентство: Instinct

Работа: THE IKEA BUTTON

Агентство: Yandex

Работа: Evertest (Yandex.8848)

Агентство: Hungry Boys

Работа: #HatePiano

Агентство: Tutkov Budkov

Работа: #Гравитацияпростопривычка

Агентство: Re:evolution

Работа: MegaFon. Game of Thrones: BlackOut

Агентство: Friends Moscow

Работа: Million ruble delicate wash

Агентство: Friends Moscow

Работа: NMD_LIVE

Агентство: BBDO Russia Group

Работа: Do not look the other way

Агентство: Publicis Russia

Работа: Little Big Show

Агентство: Oleg Savchuk

Работа: Camic

Агентство: Great Advertising Group

Работа: Auktyon On the Sun

Агентство: Re:evolution

Работа: Game of Thrones: The Campaign

Агентство: Re:evolution

Работа: Game of Thrones: The Campaign

Агентство: Friends Moscow

Работа: Protect your memories

Агентство: Red Pepper

Работа: Piter by Bushe Bakery

Агентство: Leo Burnett Moscow

Работа: Instahouse

Агентство: РА Восход

Работа: Add crab to ad