Серия роликов, продвигающих функцию Face ID, продолжается

Apple продолжает свою кампанию, продвигающую новую функцию Face ID, которая появилась у смартфонов iPhoneX. Гиперболизированные ролики один за другим появляются на официальном YouTube-канале бренда.

Новое видео от компании Apple показывает легкость использования Face ID для оплаты своих покупок. Главный герой ролика скупает всё на своём пути с помощью одного лишь взгляда.

Ранее Apple выпустила аналогичный ролик, в котором девушка смогла легко разблокировать одним взглядом все шкафчики, двери, автомобили и многое другое.