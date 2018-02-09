На потребительских ценах изменения не отразились

За прошлый год в России более чем на 30% снизились оптовые цены на шоколад и шоколадные конфеты по причине снижения цен на сырье, в том числе на какао-бобы, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Производители шоколадных изделий из-за снижения стоимости сырья и роста конкуренции пошли на уменьшение отпускных цен. Эта тенденция подтверждается и данными официальной статистики: среднемесячная оптовая цена шоколада в упакованном виде составила 392,4 тыс. руб. за тонну, что на 33,7% меньше среднего показателя 2016 года. На 34% за год подешевели шоколадные конфеты: средняя оптовая цена на эту продукцию в 2017 году составила 122,4 тыс. руб. за тонну.

«В первую очередь на стоимость шоколада влияет цена какао-продуктов – с ними сейчас благоприятная ситуация, цены в течение почти целого года снижались», – отмечает президент и совладелец кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. Кроме того, на себестоимость продукта влияет цена на сахар и сухое молоко, которые последний год также дешевеют.Многие кондитерские фабрики начали снижать цены с конца второго квартала 2017 года. Для потребителей падение цен на шоколадную продукцию не было столь заметным и не превышало 10–15%, полагает Муравьев.

Однако представитель сети «Дикси» заявил, что «ни один производитель не опускал цену в 2017 году». В сети «Пятерочка» также не зафиксировали снижения закупочных цен на кондитерские изделия, сообщил представитель владеющей сетью компании X5 Retail Group. При этом поставщики такой продукции активно продвигают ее через промоакции.

В России увеличиваются продажи шоколадной продукции с помощью промоакций, подтверждают данные компании Nielsen. Если в январе –октябре 2016 года на промопродажи приходилось 57% шоколадных плиток в натуральном выражении, то в январе –октябре 2017 года – уже 63%. В денежном выражении доля промопродаж в этой категории выросла за год с 50 до 55%.