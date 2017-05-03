Брюс Уиллис - про виски, а Дмитрий Нагиев - про МТС

Известными профессиональными певцами и певицами в рекламе сегодня никого не удивишь. А вот представители других профессий, от которых ожидаешь чего угодно, только не песен, снимаются в промороликах не часто. Представляем вашему вниманию подборку актеров, телеведущих, а также теннисистов, футболистов и бейсболистов, которые нас удивили своим вокалом.

Брюс Уиллис в рекламе виски Seagrams

Молодой Брюс Уиллис, которого мы любим за «Крепкий орешек» или «Пятый элемент», оказывается, отлично поет и танцует. Правда, в основном, в рекламе. Например, когда-то он пел в рекламе виски.

Джеймс Корден в рекламе «Грэмми»

Известный на Туманном Альбионе киноактер, телеведущий, сценарист и продюсер Джеймс Корден тоже обладает неплохими голосовыми данными, что и демонстрирует в рекламе музыкальной премии «Грэмми». Зажигательный парень!

Дмитрий Нагиев в рекламе МТС

Не отстает от западных коллег известный шоумен Дмитрий Нагиев. Все мы помним фильм, в котором герой Дмитрия исполнял душевные песни. Теперь пришел черед петь в рекламе МТС, чтобы отвлечь людей от смартфонов. Что, к слову, ему удалось блестяще.

Серена Вильямс и другие спортсмены в рекламе протеинового батончика

Звезды спорта, в частности одна из известнейших в мире теннисисток Сирена Вильямс, умеют не только побеждать на игровой площадке. Великие спортсмены могут спеть так, что сразу поднимается настроение. Хороший пример - песня Канье Веста «All of the Lights».

Роб Гроновски и Дэвид Ортис в рекламе Dunkin' Donuts

Профессиональный футболист Роб Гроновски исполнил песню о холодном кофе в дуэте с бейсболистом Дэвидом Ортисом. Судя по ролику, ребятам искренне нравится петь, даже если играть у них получается намного лучше.

Клей Мэттьюс в рекламе спортивного питания

И напоследок трогательная и вдохновляющая песня в исполнении известного в США игрока в американский футбол Клея Мэттьюса «Lean On Me». В этой истории спортсмен призывает положиться на него – ну то есть на рекламируемый им протеиновый коктейль - в самых сложных ситуациях. Смотреть ролик рекомендуется всем поклонникам бега, футбола, йоги, скалолазания и синхронного плавания.