Теперь пассажиры смогут получать скидки и бонусы в аэропорту



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Аэропорт Шереметьево совместно с Бинбанком и MasterCard запустит первую в России программу лояльности, предоставляющую скидки на часть услуг на территории аэропорта, сообщают Ведомости.

Владельцы карты получат скидку бонусами до 7% на авиа- и железнодорожные билеты и 5% — на покупки в аэропорту. Накопленными баллами предлагается оплачивать парковки у терминалов и близлежащих отелей. Кроме того 10% скидка будет действовать в магазинах Duty Free, «Шоколаднице» и в ресторанах гостиниц на территории аэропорта. В этих гостиницах можно бесплатно повысить категорию номера до «бизнес», а по премиальной карте пройти в бизнес-залы аэропортов.

«На карту, которая называется SVO club, начисляются денежные бонусы с каждой покупки, клиент имеет возможность пользоваться бесплатно паркингом терминала D и стоянками близлежащих отелей, получать скидки в Duty Free и пользоваться другими преимуществами»,— сообщил представитель Шереметьево.

Карту можно приобрести после 17 июля в офисе Бинбанка в Шереметьево по российскому или загранпаспорту.

По словам экспертов, это первая подобная программа в России. Аналогичные проекты существуют в аэропортах Германии и Великобритании, однако иностранные воздушные гавани не сотрудничают с банками. Бинбанку этот проект поможет расширить клиентскую базу, полагают эксперты.