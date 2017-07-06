Жители Малайзии чересчур бурно и непристойно выражали свои чувства к ростовым фигурам



Соцсети

Shell была вынуждена убрать со своих заправок в Малайзии картонные ростовые фигуры сотрудниц из-за постоянных домогательств к ним со стороны клиентов, сообщает New York Post.

Местные жители публиковали в соцсетях фотографии и видео, на которых они целуют или хватают за грудь и промежность макеты женщины в униформе Shell. В компании заявили, что как только узнали о “неприятных и подозрительных актах”, демонстрирующихся в социальных сетях, сразу убрали эти фигуры.

В компании не одобряют подобное поведение, так как оно не соответствует культуре малазийцев, среди которых более 60 % исповедуют ислам. “Мы не оправдываем такие неуважительные поступки, которые идут вразрез с культурой малазийцев и их основных ценностей. Мы призываем пользователей интернета и представителей общественности воздерживаться от дальнейшего использования этих изображений”, - сообщили в компании.

Одна из женщин, чей прототип был использован для создания ростовой фигуры, заявила: "Может быть они просто пошутили, но я чувствую себя униженной”.