Обман был раскрыт, но продажи выросли

Креатив Burger King действительно не знает границ. На этот раз бренд умудрился нарушить закон, запрещающий проносить свою еду в кинотеатры.

В Перу действует правило, которое запрещает зрителям употреблять в кинотеатрах еду и напитки, купленные за их пределами.

Навстречу поклонникам кино пошел Burger King, включивший в меню новое блюдо — King Popcorn. Новый продукт содержал воппер и картофель фри, упакованные в пакет для попкорна и присыпанные попкорном. Любой желающий мог таким образом пронести замаскированную еду в кинозал и наслаждаться ею во время сеанса.

К сожалению, кинотеатры узнали об обмане, и полюбившаяся многими перуанцами акция завершилась. Однако Burger King зафиксировал рост продаж на 40%.

Кампанию разработало агентство McCann — Lima.