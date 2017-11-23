О том, как 82 региона России разделили 10 000 000 рублей

Многие говорят, что в механиках стимулирования продаж уже ничего нового не придумать. Агентство SEVEN и компания Pepsico в очередной раз доказывают, что это не так.

В мае 2017 года по ряду причин у компании PepsiCo была утеряна доля рынка соков, сократилось место на полке, сокращены рекламные активности, а позиции в top-of-mind потребителей начали слабеть.

Последствия требовали необычного решения задачи: агрессивно стимулировать продажи и увеличить частоту контактов с ЦА, чтобы наверстать упущенное. И все это необходимо было сделать в рамках чекового промо без анонса на упаковке.

Алексей Лейбович, креативный директор агентства Seven



Каждый месяц проводятся сотни промокампаний. Но за последние 10 лет в них не поменялось ни-че-го. Покупателям стало скучно.



И вот нам пришел этот непростой бриф на промо, да еще в сезон падения продаж. Вспомнив песенку «Мы делили апельсин», в голову пришла необычная мысль. Зачем дарить пледы, телевизоры, гарантированные 30 рублей на телефон, когда можно поступить проще! Да еще так, как еще никто никогда не делал. Просто взять и разделить призовой фонд поровну между всеми, кто примет участие в акции.

По-честному и гарантированно. А чтоб было интереснее – в любой момент можно зайти на сайт, увидеть размер своей доли в рублях и решить, стоит ли прикупить еще сока. Каждый месяц проводятся сотни промокампаний. Но за последние 10 лет в них не поменялось ни-че-го. Покупателям стало скучно.И вот нам пришел этот непростой бриф на промо, да еще в сезон падения продаж. Вспомнив песенку «Мы делили апельсин», в голову пришла необычная мысль. Зачем дарить пледы, телевизоры, гарантированные 30 рублей на телефон, когда можно поступить проще! Да еще так, как еще никто никогда не делал. Просто взять и разделить призовой фонд поровну между всеми, кто примет участие в акции.По-честному и гарантированно. А чтоб было интереснее – в любой момент можно зайти на сайт, увидеть размер своей доли в рублях и решить, стоит ли прикупить еще сока.



Оказалось, что подобная уникальная механика действительно имеет ряд преимуществ: для покупателей – настоящий азарт, для производителя – постоянное внимание к его брендам, а агентству не нужно в миллионный раз придумывать призы.

После презентации идеи, компанией PepsiCo было принято решение о включении в промо всех соковых брендов: «J7», «Любимый», «Фруктовый сад» и «Я». Лицом кампании стала группа «FRUKTЫ», а механика легла в основу их нового хита, который прочно застрял в голове слушателей.

Начиная с 28 Августа, 10 недель подряд между участниками делилось 10 000 000р – по 1 000 000 рублей каждую неделю. Для того, чтобы получить свою дольку, достаточно было купить сок в любом магазине, зарегистрировать чек на сайте. 1 долька = 100 рублей, потраченные на сок.

Отмечается, что с лета 2017 года каждый чек попадает в единую базу, подделать чек стало невозможно, а его верификация стала занимать доли секунды.

После этого участники начинают следить за курсом долек на промо-сайте. В течение недели, в зависимости от количества зарегистрированных чеков, он опускался с отметки в 1 000 000 рублей, то останавливаясь, то продолжая движение вниз. Оставалось смотреть и решать, стоит ли еще докупать долек, прогнозировать действия других участников и думать, как урвать самый вкусный кусок от 10 000 000 рублей. В конце каждой недели курс дольки к рублю фиксировался, участники могли обменять их на деньги, а на сайте уже начинали делить следующий миллион.

В результате, в акции приняли участие более 20 000 человек из 82 регионов страны, что в разы превышает отклик чековых промо-кампаний. Уникальная механика позволила увеличить частоту контактов брендов с потребителем до 20+ в неделю.

Авторы проекта отмечают, что им удалось нарушить закон притяжения. Активность участников всегда коррелирует с присутствием ТВ поддержки: значительно возрастает при появлении ролика в эфире, и падает по его окончанию. «Моя долька» показала уникальный тренд. По словам разработчиков, после окончания каждой волны ТВ поддержки, количество участников и их активность продолжали только расти. А это значит, что у агентства SEVEN и компании Pepsico получилось в очередной раз придумать новую механику, которая сломала шаблоны и приковала к себе внимание целевой аудитории.