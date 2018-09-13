Сеть аптек «36,6» увеличит объем акций в 3,5 раза

Объем акций, которые планирует выпустить продавец лекарств, в 3,5 раза превысит ее уставный капитал. Голосование о допэмиссии пройдет 1 октября, сообщают «Ведомости».

"Аптечная сеть «36,6» планирует разместить 6 млрд дополнительных обыкновенных акций, тогда как уставный капитал компании на сегодняшний день состоит из 2,33 млрд акций.



Чтобы провести подобную допэмиссию, акционеры сети должны будут принять новую редакцию устава, поскольку в действующем виде документ позволяет дополнительно разместить лишь 146 млн акций.



Компания ранее уже планировала дополнительное размещение акций, но не сообщала о конкретном объеме бумаг.



Сеть «36,6» — один из крупнейших российских продавцов лекарств. За первое полугодие 2018 года компания нарастила убыток до 5,1 млрд рублей, указано в финансовом отчете ритейлера