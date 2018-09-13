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Сеть аптек «36,6» увеличит объем акций в 3,5 раза

13.09.2018 в 10:30

Продавец лекарств планирует провести допэмиссию

Объем акций, которые планирует выпустить продавец лекарств, в 3,5 раза превысит ее уставный капитал. Голосование о допэмиссии пройдет 1 октября, сообщают «Ведомости».

"Аптечная сеть «36,6» планирует разместить 6 млрд дополнительных обыкновенных акций, тогда как уставный капитал компании на сегодняшний день состоит из 2,33 млрд акций.

Чтобы провести подобную допэмиссию, акционеры сети должны будут принять новую редакцию устава, поскольку в действующем виде документ позволяет дополнительно разместить лишь 146 млн акций.

Компания ранее уже планировала дополнительное размещение акций, но не сообщала о конкретном объеме бумаг.

Сеть «36,6» — один из крупнейших российских продавцов лекарств. За первое полугодие 2018 года компания нарастила убыток до 5,1 млрд рублей, указано в финансовом отчете ритейлера

36.6 Акции сеть аптек
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