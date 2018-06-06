Сеть обогнала по объёму выручки «М.Видео», DNS и «О’кей»

Сеть алкомаркетов «Красное & белое» в 2017 году впервые вошла в десятку крупнейших российских ритейлеров по объему выручки. За прошлый год оборот компании вырос до 215 млрд руб., что позволило ей разместиться на восьмой строчке рейтинга, обогнав по размеру выручки «М.Видео», DNS и «О'кей», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на рейтинг Infoline.

По итогам 2015 года ритейлер занимал 14-ю строчку с оборотом 82,5 млрд руб., год спустя поднялся на 11-е место (145 млрд руб.). За прошлый год оборот «Красного & белого» вырос ещё на 48,3%. На конец 2017 года «Красное & белое» управляла почти 5,3 тыс. магазинов общей площадью 421,4 тыс. кв. м. Сегодня сеть работает более чем в 50 российских регионах. Владельцем «Красного & белого» считается Сергей Студенников. Его состояние Forbes в 2018 году оценил в $ 950 млн, что соответствует 115-му месту в рейтинге богатейших бизнесменов России.

«Красное & белое» стала лидером формата алкомаркетов за счет стратегии агрессивного дискаунтера, глубокого понимания алкогольной категории и потребностей покупателей, считает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Держать низкие цены компания может, в частности, за счет эффективной логистики: сеть управляет шестью распределительными центрами, ее автомобильный парк превышает 2,1 тыс. машин. По последнему показателю ритейлер уступает только Х5 Retail Group (3,03 тыс. автомобилей) и «Магниту» (более 6 тыс. машин).

Ассортимент алкоголя в «Красное & белое» превосходит многие федеральные сети, что позволяет генерировать высокий трафик. Сейчас компания трансформирует некоторые объекты в формат «магазин у дома», расширяя алкогольный ассортимент, что позволяет перетягивать покупателей у федеральных дискаунтеров «Пятерочка», «Магнит», «Дикси» и гипермаркетов, добавляет Михаил Бурмистров. По его прогнозу, к 2021 году выручка «Красного & белого» достигнет уже 500 млрд руб., что позволит сети претендовать на вхождение в тройку лидеров рынка.