Новый инструмент позволит рекламодателям повысить эффективность рекламы



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Пользователи рекламной платформы MyTarget получили доступ к маркетплейсу внешних аудиторных сегментов, которые предоставляются провайдерами данных. Сервис позволит рекламодателям покупать наиболее актуальные аудиторные сегменты.

Аккумуляцию данных из сторонних источников, систематизацию и разделение их на сегменты осуществляют платформы управления данными (DMP). Рекламодатели смогут выбирать интересующие их сегменты в личном кабинете сервиса и включать их в аудиторию, на которую будет таргетироваться кампания. Помимо использования сегментов, предоставляемых DMP, можно также делать индивидуальные запросы на формирование аудиторных сегментов, которые будут точно соответствовать потребностям конкретного бизнеса.

Маркетплейс дает платформам управления данными возможность. В свою очередь, монетизировать свои ресурсы. Каждая платформа определяет стоимость самостоятельно или предоставляет свободный доступ.

В маркетплейсе уже доступны аудиторные сегменты от Shopster, Aidata, Amberdata, Soloway, Weborama, Tagvisor. Список DMP-партнеров расширяется.