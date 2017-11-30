Горячие инфоповоды ноября с комментариями гендиректора PR-агентства Mint (BBDO Group) Сергея Верейкина.

Новости, которые сформировали картину уходящего ноября, комментирует наш эксперт – гендиректор агентства по связям с общественностью и социальным медиа Mint (BBDO Group) Сергей Верейкин.

1. СМИ будут признаны иностранными агентами, а владельцев СМИ могут проверить на родственные связи

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий приравнивать зарубежные СМИ к иностранным агентам. Если СМИ получают финансирование от зарубежных государств, организаций или иностранных граждан, на них будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций — иностранных агентов. Как иноагенты, такие СМИ будут обязаны отчитываться перед Минюстом о своей работе, доходах и расходах, а также помечать свои материалы соответствующим маркером.

А Роскомнадзору могут разрешить доступ к данным о семьях владельцев российских СМИ, что поможет регулятору выявлять их близких родственников-иностранцев. Это следует из разработанного Минкомсвязи законопроекта «О внесении изменений в ФЗ «Об актах гражданского состояния»». Минкомсвязи считает, что родственные отношения гражданина иностранного государства с учредителем СМИ могут рассматриваться как форма косвенного контроля, который не допускается статьей 19.1 закона «О СМИ».

Предлагаю отложить переживания до момента, когда станет ясно, как именно государство хочет ограничить права этих самых иностранных агентов. Пока речь идет только о дополнительной отчетности. Очевидно, что государство хочет, чтобы на наши мозги могло влиять только оно само, без чужой интервенции. Отсюда и этот закон, и начавшаяся кампания по проверке наличия иностранцев среди родственников владельцев СМИ. Но, возможно, всё будет как в еще одной недавней новости – о разработанном механизме запрета распространения печатных зарубежных СМИ, которые что-нибудь там нарушат. То есть грозно, но бессмысленно. Потому что печатные версии иностранных газет и журналов и так-то диковинка на наших просторах. Так что, возможно, все сведется к очередному переделу рынка и дополнительным бюджетам на ребрендинг – вспомним, как обменные пункты в одночасье обозвали «операционными кассами». Или как иностранцы передали свою долю в российских СМИ своим главбухам и исполнительным директорам.

2. Чиновники придумали, как заставить блогеров и репетиторов платить налоги

Госслужащие обсуждают новый способ, с помощью которого мелкие предприниматели смогут вносить свою лепту в налоговый фонд. Предлагается ввести максимально низкий налог и простейшую систему его уплаты через специальное онлайн-приложение. Нововведение может коснуться репетиторов, блогеров, нянь, дизайнеров, фотографов и других профессионалов, работающих в неформальном секторе.

Идея очень правильная – максимально облегчить процесс. В конце концов, именно так работает все современные цифровые сервисы по продаже контента – чтобы это было удобно, просто и ненавязчиво. Почему бы и налоги не платить по такой же модели, близкой психологии современного «цифрового» человека? Указал один раз данные своей карточки – и покупаешь свободу от налоговых обязательств. Хочешь – один налог оплатил, хочешь – пакетом, как альбом в iTunes. По подписке – дешевле.

3. Би-би-си приписала ЦСКА участие в ЛГБТ-акции, поверив в фейковый коллаж

24 ноября в Великобритании стартовала акция поддержки ЛГБТ-движения Rainbow Laces. В ней участвуют представители многих видов спорта, в том числе и английская футбольная премьер-лига. Спортивный отдел Би-би-си опубликовал подборку участников перформанса и добавили в неё твит русскоязычного пользователя с фотографией со стадиона ЦСКА. На снимке якобы изображены радужные ленты на фанатской трибуне московской арены. Фото оказалось подделкой, и твит пришлось удалить. Представители ЦСКА никак не комментировали ситуацию.

В 2010 году исследователи в США впервые с удивлением обнаружили, что 56% журналистов используют соцсети как источник информации для своих материалов. За прошедшие семь лет этот процент увеличился почти до ста. Так что удивляться подобным новостям не нужно. Поражает другое: никто из BBC или других «вражеских голосов» не попытался взять у ЦСКА комментарий об их истинном отношении к акции Rainbow Laces. Могли бы воспользоваться своей ошибкой для очередного наезда на русских гомофобов. А может быть, никакой ошибки и не было? Был ли вообще злополучный твит – теперь этого не узнаешь. Остались одни репосты новости наших СМИ.

4. Meduza выпустила бумажную книгу «Как жить?»

Сотрудники портала Meduza.io обобщили в книге-руководстве о жизни ответы на самые распространенные вопросы российских пользователей. Книга представляет 232-страничный томик, в котором в формате карточек собраны 52 инструкции. Они отвечают на самые разнообразные и порой комичные вопросы: как приготовить омлет, как погладить кошку или как с толком провести время в тюрьме. Тираж издания составляет 2 000 экземпляров, за первый час было продано 1 000 книг.