Новости, которые сформировали картину уходящего ноября, комментирует наш эксперт – гендиректор агентства по связям с общественностью и социальным медиа Mint (BBDO Group) Сергей Верейкин.
1. СМИ будут признаны иностранными агентами, а владельцев СМИ могут проверить на родственные связи
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий приравнивать зарубежные СМИ к иностранным агентам. Если СМИ получают финансирование от зарубежных государств, организаций или иностранных граждан, на них будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций — иностранных агентов. Как иноагенты, такие СМИ будут обязаны отчитываться перед Минюстом о своей работе, доходах и расходах, а также помечать свои материалы соответствующим маркером.
А Роскомнадзору могут разрешить доступ к данным о семьях владельцев российских СМИ, что поможет регулятору выявлять их близких родственников-иностранцев. Это следует из разработанного Минкомсвязи законопроекта «О внесении изменений в ФЗ «Об актах гражданского состояния»». Минкомсвязи считает, что родственные отношения гражданина иностранного государства с учредителем СМИ могут рассматриваться как форма косвенного контроля, который не допускается статьей 19.1 закона «О СМИ».
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Предлагаю отложить переживания до момента, когда станет ясно, как именно государство хочет ограничить права этих самых иностранных агентов. Пока речь идет только о дополнительной отчетности.
Очевидно, что государство хочет, чтобы на наши мозги могло влиять только оно само, без чужой интервенции. Отсюда и этот закон, и начавшаяся кампания по проверке наличия иностранцев среди родственников владельцев СМИ. Но, возможно, всё будет как в еще одной недавней новости – о разработанном механизме запрета распространения печатных зарубежных СМИ, которые что-нибудь там нарушат. То есть грозно, но бессмысленно. Потому что печатные версии иностранных газет и журналов и так-то диковинка на наших просторах.
Так что, возможно, все сведется к очередному переделу рынка и дополнительным бюджетам на ребрендинг – вспомним, как обменные пункты в одночасье обозвали «операционными кассами». Или как иностранцы передали свою долю в российских СМИ своим главбухам и исполнительным директорам.
2. Чиновники придумали, как заставить блогеров и репетиторов платить налоги
Госслужащие обсуждают новый способ, с помощью которого мелкие предприниматели смогут вносить свою лепту в налоговый фонд. Предлагается ввести максимально низкий налог и простейшую систему его уплаты через специальное онлайн-приложение. Нововведение может коснуться репетиторов, блогеров, нянь, дизайнеров, фотографов и других профессионалов, работающих в неформальном секторе.
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Идея очень правильная – максимально облегчить процесс. В конце концов, именно так работает все современные цифровые сервисы по продаже контента – чтобы это было удобно, просто и ненавязчиво. Почему бы и налоги не платить по такой же модели, близкой психологии современного «цифрового» человека? Указал один раз данные своей карточки – и покупаешь свободу от налоговых обязательств. Хочешь – один налог оплатил, хочешь – пакетом, как альбом в iTunes. По подписке – дешевле.
3. Би-би-си приписала ЦСКА участие в ЛГБТ-акции, поверив в фейковый коллаж
24 ноября в Великобритании стартовала акция поддержки ЛГБТ-движения Rainbow Laces. В ней участвуют представители многих видов спорта, в том числе и английская футбольная премьер-лига. Спортивный отдел Би-би-си опубликовал подборку участников перформанса и добавили в неё твит русскоязычного пользователя с фотографией со стадиона ЦСКА. На снимке якобы изображены радужные ленты на фанатской трибуне московской арены. Фото оказалось подделкой, и твит пришлось удалить. Представители ЦСКА никак не комментировали ситуацию.
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В 2010 году исследователи в США впервые с удивлением обнаружили, что 56% журналистов используют соцсети как источник информации для своих материалов. За прошедшие семь лет этот процент увеличился почти до ста. Так что удивляться подобным новостям не нужно.
Поражает другое: никто из BBC или других «вражеских голосов» не попытался взять у ЦСКА комментарий об их истинном отношении к акции Rainbow Laces. Могли бы воспользоваться своей ошибкой для очередного наезда на русских гомофобов. А может быть, никакой ошибки и не было? Был ли вообще злополучный твит – теперь этого не узнаешь. Остались одни репосты новости наших СМИ.
4. Meduza выпустила бумажную книгу «Как жить?»
Сотрудники портала Meduza.io обобщили в книге-руководстве о жизни ответы на самые распространенные вопросы российских пользователей. Книга представляет 232-страничный томик, в котором в формате карточек собраны 52 инструкции. Они отвечают на самые разнообразные и порой комичные вопросы: как приготовить омлет, как погладить кошку или как с толком провести время в тюрьме. Тираж издания составляет 2 000 экземпляров, за первый час было продано 1 000 книг.
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Может, люди и живут одной ногой в виртуальном мире, но им хочется чего-то осязаемого. Настоящее СМИ – то, которое как-то представлено в офлайне. Настоящий лидер мнения – тот, который не только вещает из окошка YouTube, но и встречается с поклонниками живьем. Настоящий контент – тот, за который люди готовы платить своими кровными деньгами. Пусть даже этих людей среди читателей «Медузы» пока всего 2 000 человек.