Традиционная рубрика «Экспертиза» на Составе

Обзор актуальных новостей последней недели от гендиректора PR-агентства Mint (BBDO Group) Сергея Верейкина.

Миллиардер Джордж Сорос предсказал смерть Google и Facebook

Миллиардер-филантроп Джордж Сорос предсказал скорое падение корпораций Google и Facebook. Сорос считает, что ведущих игроков техиндустрии ждёт крах, потому что их мощная монополия вредит индивидуальным предпринимателям, рыночным инновациям и демократии.

Под знамена тех, кто критикует социальные сети и поисковики за их воздействие на мировоззрение и поведение людей, собирается все больше влиятельных сторон. Тут и «левые», и «правые», и американские власти, и российские. Правда, при этом все они активно используют эти самые соцсети в своих целях. Но если представить, что правительство США действительно прикроет Facebook и Google — или хотя бы введет жесткую регламентацию их деятельности, то всех нас ждет жесткая «ломка», потому что мы разучились пользоваться другими источниками информации. Такой «медиа-апокалипсис» возможен только в том случае, если потребуется расчистить рынок для новых игроков, но перезагрузка вполне реальна — в конце концов, нас довольно быстро перевели с халявной музыки во «Вконтакте» к платному контенту в Яндексе и Apple Music. Проснуться однажды утром и увидеть мир без Facebook — это даже любопытно. Хотя и боязно.

New York Times рассказала о масштабном рынке платных подписчиков в соцсетях

27 января газета New York Times выпустила подробное расследование о деятельности американской компании Devumi, занимающейся созданием фейковых аккаунтов в соцсетях и продажей подписчиков для накрутки популярности различных звёзд шоу-бизнеса и коммерческих компаний. По оценке издания, у Devumi есть порядка 3,5 миллионов таких автоматизированных профилей, что позволяет компании зарабатывать миллионы долларов в год. В Devumi отрицают, что продают фейковых подписчиков и крадут личности реальных людей в целях создания ощущения реальности фейк-профилей. По данным New York Times, у Devumi порядка 200 тысяч клиентов — среди них спортсмены, бизнес-тренеры, звёзды телевидения и модели. Меньше чем через сутки после выхода расследования на него отреагировал генпрокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман и пообещал возбудить дело против Devumi.

Начало года оказалось богатым на раскрытие «секретов Полишинеля» из мира медиа. Гендиректор И Д «Комсомольская правда» упомянул в одном из последних интервью, что публикует без пометки «реклама» коммерческие материалы — и что все российские СМИ так делают. А тут нью-йоркская прокуратура вдруг узнала, что есть такие компании — вы только представьте! — которые торгуют фейковыми аккаунтами в соцсетях. Напомню, что большинство исследований говорит о том, что половина «населения» интернета — ненастоящая. Скоро как раз должен выйти очередной отчет от Incapsula, но уверен, что цифры сильно не изменятся по сравнению с прошлым годом: 56% интернет-трафика составляют боты. Так что каких-то пятнадцать процентов для соцсетей — это более чем нормально. Именно поэтому приходится так тщательно подходить к планированию и реализации кампаний в соцсетях, оценивая не только количественные показатели охвата и ER, но и качество того контента, который генерируется пользователями.



СМИ, сообщившие о признании первого однополого брака в России, могут быть наказаны только по решению суда

Средства массовой информации, распространившие новости о признании однополого брака в Москве, могут понести наказание только на основании решения суда, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. На прошлой неделе депутат Госдумы Виталий Милонов («Единая Россия») призвал сурово наказать источники новостей о признании однополого брака в Москве, назвав среди возможных мер отзыв лицензии, штраф и закрытие сообщившего об этом издания.

Тут главное не то, что в очередной раз появился повод схлестнуться в инфополе «троллям» фракций гомофобов и гомолюбов, а то, что практически ни одно из СМИ, написавших про «первый в России официальный однополый брак», не выпустило потом извинения в некорректности информации и заголовков. Это вообще забытый жанр. Как забыт и навык проверки информации перед публикацией. Проще выпустить потом еще одну новость с сенсацией, что предыдущая сенсация оказалась дутой. Роскомнадзор официально признает, что за fake news никому ничего не будет, если только суд не докажет клевету. В итоге и Милонов нервничает, и гей-активисты расстроены.

Facebook запретила рекламу криптовалют и ICO

Facebook обновила правила размещения рекламы и запретила публикацию объявлений о криптовалютах, проведении ICO и бинарных опционах. Запрет распространяется на социальную сеть, сервис Instagram и рекламную платформу Audience Network. Это значит, что ни один рекламодатель, включая легальные компании, не сможет рекламировать биткоины и другие криптовалюты, предложения приобрести токены в рамках ICO или бинарные опционы.