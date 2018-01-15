Сразу после новогодних праздников на российских телеканалах появился новый рекламный ролик «Билайн», созданный агентством Contrapunto. Цель новой коммуникации — продемонстрировать стабильную работу мобильного интернета и предложение «Билайн»: в два раза больше трафика во всех тарифах «Всё!». Кампания проходит под слоганом «Улётно стабильный интернет».
Это трогательная история только начинающейся любви космонавта и его девушки. «В случае с космонавтами она особенно лирична, поскольку нет более романтичной профессии», – объясняет Оля Гусарова, копирайтер агентства Contrapunto. – Мы показали, что стабильному непрерывному интернету все покорны: связь с любимыми не прервется нигде, разве что после выхода на орбиту».
Роль старшего космонавта сыграл актер и шоумен Сергей Светлаков – лицо бренда «Билайн». Последнюю сцену снимали очень быстро: в скафандрах было практически невозможно дышать, поэтому после дублей открывали шлемы, чтобы актеры могли вздохнуть. Для имитации невесомости им пришлось балансировать на гимнастических шарах.
Состав творческой группы:
ПАО «Вымпелком» (клиент)
Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева
Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская
Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ирина Морозова
Продюсер — Дмитрий Лашкин
Contrapunto (креатив)
Креативный директор — Юлиан Суетин
Арт-директор — Артем Поздняков
Копирайтер – Ольга Гусарова
Руководитель группы по работе с клиентами — Виктория Канина
Старший менеджер по работе с клиентами — Ксения Секиринская
Менеджер по работе с клиентами – Анна Федотова
Продюсер — Андрей Шкатов
Музыкальные продюсеры – Дмитрий Рубежов, Павел Филиппенко
The Marketing Arm (работа со звёздами)
Директор по работе с селебрити — Таня Хмельницкая
Stink (продакшн)
Продюсер – Медея Карашева
Режиссер – Магнус Ренфорс