 

Сразу после новогодних праздников на российских телеканалах появился новый рекламный ролик «Билайн», созданный агентством Contrapunto. Цель новой коммуникации — продемонстрировать стабильную работу мобильного интернета и предложение «Билайн»: в два раза больше трафика во всех тарифах «Всё!». Кампания проходит под слоганом «Улётно стабильный интернет».

Это трогательная история только начинающейся любви космонавта и его девушки. «В случае с космонавтами она особенно лирична, поскольку нет более романтичной профессии», – объясняет Оля Гусарова, копирайтер агентства Contrapunto. – Мы показали, что стабильному непрерывному интернету все покорны: связь с любимыми не прервется нигде, разве что после выхода на орбиту».

 Роль старшего космонавта сыграл актер и шоумен Сергей Светлаков – лицо бренда «Билайн». Последнюю сцену снимали очень быстро: в скафандрах было практически невозможно дышать, поэтому после дублей открывали шлемы, чтобы актеры могли вздохнуть. Для имитации невесомости им пришлось балансировать на гимнастических шарах.

 

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком» (клиент)
 Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева
 Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская
 Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ирина Морозова
 Продюсер — Дмитрий Лашкин
 Contrapunto (креатив)
 Креативный директор — Юлиан Суетин
 Арт-директор — Артем Поздняков
 Копирайтер – Ольга Гусарова
 Руководитель группы по работе с клиентами — Виктория Канина
 Старший менеджер по работе с клиентами — Ксения Секиринская
 Менеджер по работе с клиентами – Анна Федотова
 Продюсер — Андрей Шкатов
 Музыкальные продюсеры – Дмитрий Рубежов, Павел Филиппенко
 The Marketing Arm (работа со звёздами)
 Директор по работе с селебрити — Таня Хмельницкая 
 Stink (продакшн)
 Продюсер – Медея Карашева
 Режиссер – Магнус Ренфорс

 