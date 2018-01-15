Агентство Contrapunto запустило новую кампанию для бренда

Сразу после новогодних праздников на российских телеканалах появился новый рекламный ролик «Билайн», созданный агентством Contrapunto. Цель новой коммуникации — продемонстрировать стабильную работу мобильного интернета и предложение «Билайн»: в два раза больше трафика во всех тарифах «Всё!». Кампания проходит под слоганом «Улётно стабильный интернет».

Это трогательная история только начинающейся любви космонавта и его девушки. «В случае с космонавтами она особенно лирична, поскольку нет более романтичной профессии», – объясняет Оля Гусарова, копирайтер агентства Contrapunto. – Мы показали, что стабильному непрерывному интернету все покорны: связь с любимыми не прервется нигде, разве что после выхода на орбиту».

Роль старшего космонавта сыграл актер и шоумен Сергей Светлаков – лицо бренда «Билайн». Последнюю сцену снимали очень быстро: в скафандрах было практически невозможно дышать, поэтому после дублей открывали шлемы, чтобы актеры могли вздохнуть. Для имитации невесомости им пришлось балансировать на гимнастических шарах.

Состав творческой группы:

ПАО «Вымпелком» (клиент)

Директор по маркетинговым коммуникациям и управлению брендом — Юлия Конева

Руководитель департамента по разработке рекламных кампаний — Наталья Кривчанская

Старший менеджер по разработке рекламных кампаний — Ирина Морозова

Продюсер — Дмитрий Лашкин

Contrapunto (креатив)

Креативный директор — Юлиан Суетин

Арт-директор — Артем Поздняков

Копирайтер – Ольга Гусарова

Руководитель группы по работе с клиентами — Виктория Канина

Старший менеджер по работе с клиентами — Ксения Секиринская

Менеджер по работе с клиентами – Анна Федотова

Продюсер — Андрей Шкатов

Музыкальные продюсеры – Дмитрий Рубежов, Павел Филиппенко

The Marketing Arm (работа со звёздами)

Директор по работе с селебрити — Таня Хмельницкая

Stink (продакшн)

Продюсер – Медея Карашева

Режиссер – Магнус Ренфорс