Рекламная кампания была создана совместно с агентством BBDO Moscow

MediaMarkt и агентство BBDO Moscow разработали новую эпатажную кампанию «Фантастиш по-нашему». В привычной зрителю крайне эмоциональной манере солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказывает о выгодных предложениях MediaMarkt.

Перед командой BBDO стояла задача создать кампанию, отражающую новую коммуникационную платформу MediaMarkt – премиальные бренды по доступным ценам.

По сюжету Сергей Шнуров шумно и с размахом проходится по торговому залу MediaMarkt, разрушая все на своем пути. Комментирует все происходящее главный герой в своем неподражаемом репертуаре под саундтрек из известного хита «Дорожная», акцентируя внимание на грандиозном снижении цен.

MediaMarkt всегда делает ставку на эмоциональные и провокационные кампании, поэтому новый лонч не стал исключением. Бренд уже не первый раз привлекает к сотрудничеству cелебрити: например, с 2013 по 2015 год героем рекламных роликов был фронтмен Scooter H.P.Baxxter.

«Мы привлекаем нестандартных героев – H.P.Baxxter, pashaBiceps, Сергей Шнуров, так как их провокационный образ идеально соответствует нашему подходу к коммуникациям. В погоне за конверсией и омниканальностью важно не потерять эмоции, которые помогут «достучаться» до нашей огромной аудитории. Мы очень рады сотрудничеству с Сергеем Владимировичем и его активному участию в креативном и съемочном процессе», – рассказывает Александр Федосов, вице-президент по маркетингу MediaMarkt.

Рекламную кампанию удалось подготовить в крайне сжатые сроки. Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Сергей Шнуров не только исполнил роль в своем неподражаемом стиле, но и надевал вещи исключительно из личного гардероба.

Кампания стартовала 1 декабря 2017 года и пройдет под слоганом «Фантастиш по-нашему»: планируются видеоролики для размещения на ТВ и в digital, радио, наружная реклама и instore.

Состав творческой группы:

Media Markt (клиент)

Вице-президент по маркетингу – Александр Федосов

Бренд-менеджер – Илья Олсуфьев

Старший специалист по маркетингу – Олеся Гончарова

Head of Media – Родион Соколов

BBDO Moscow (креатив)

Креативный директор – Сергей Кожевников

Арт-директор – Эльдар Селимов

Старший копирайтер – Иван Забажанов

Младший копирайтер – Елена Кошеварова

Руководитель группы по работе с клиентами – Мария Устькачкинцева

Менеджер по работе с клиентами – Полина Захарина

Stink (продакшн)

Режиссер – Глеб Орлов

Оператор – Павел Капинос

Продюсер – Медея Карашева