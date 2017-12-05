MediaMarkt и агентство BBDO Moscow разработали новую эпатажную кампанию «Фантастиш по-нашему». В привычной зрителю крайне эмоциональной манере солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказывает о выгодных предложениях MediaMarkt.
Перед командой BBDO стояла задача создать кампанию, отражающую новую коммуникационную платформу MediaMarkt – премиальные бренды по доступным ценам.
По сюжету Сергей Шнуров шумно и с размахом проходится по торговому залу MediaMarkt, разрушая все на своем пути. Комментирует все происходящее главный герой в своем неподражаемом репертуаре под саундтрек из известного хита «Дорожная», акцентируя внимание на грандиозном снижении цен.
MediaMarkt всегда делает ставку на эмоциональные и провокационные кампании, поэтому новый лонч не стал исключением. Бренд уже не первый раз привлекает к сотрудничеству cелебрити: например, с 2013 по 2015 год героем рекламных роликов был фронтмен Scooter H.P.Baxxter.
«Мы привлекаем нестандартных героев – H.P.Baxxter, pashaBiceps, Сергей Шнуров, так как их провокационный образ идеально соответствует нашему подходу к коммуникациям. В погоне за конверсией и омниканальностью важно не потерять эмоции, которые помогут «достучаться» до нашей огромной аудитории. Мы очень рады сотрудничеству с Сергеем Владимировичем и его активному участию в креативном и съемочном процессе», – рассказывает Александр Федосов, вице-президент по маркетингу MediaMarkt.
Рекламную кампанию удалось подготовить в крайне сжатые сроки. Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Сергей Шнуров не только исполнил роль в своем неподражаемом стиле, но и надевал вещи исключительно из личного гардероба.
Кампания стартовала 1 декабря 2017 года и пройдет под слоганом «Фантастиш по-нашему»: планируются видеоролики для размещения на ТВ и в digital, радио, наружная реклама и instore.
Состав творческой группы:
Media Markt (клиент)
Вице-президент по маркетингу – Александр Федосов
Бренд-менеджер – Илья Олсуфьев
Старший специалист по маркетингу – Олеся Гончарова
Head of Media – Родион Соколов
BBDO Moscow (креатив)
Креативный директор – Сергей Кожевников
Арт-директор – Эльдар Селимов
Старший копирайтер – Иван Забажанов
Младший копирайтер – Елена Кошеварова
Руководитель группы по работе с клиентами – Мария Устькачкинцева
Менеджер по работе с клиентами – Полина Захарина
Stink (продакшн)
Режиссер – Глеб Орлов
Оператор – Павел Капинос
Продюсер – Медея Карашева