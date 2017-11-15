Главный бенефициар рирейлера намерен продать ценные бумаги на $700 млн



Depositphotos

Главный бенефициар «Магнита» Сергей Галицкий, которому сейчас принадлежит 35,3% акций ритейлера, намерен продать ценные бумаги ритейлера на $700 млн. Полученные в результате размещения средства планируется потратить на финансирование программы капиталовложений, направленной на расширение торговой сети, реновацию существующих магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса, сообщает «Коммерсант».

После сделки уставный капитал «Магнита» будет увеличен посредством размещения дополнительного выпуска бумаг. При условии, что после реализации другими акционерами преимущественного права останется необходимое количество новых акций, Lavreno - структура основного владельца и гендиректора «Магнита» Сергея Галицкого, в полном объеме направит все вырученные от сделки средства на их приобретение и дополнительно выкупит еще 250 тысяч новых акций «Магнита». При этом Сергей Галицкий намерен оставаться долгосрочным стратегическим инвестором компании.

Полученные средства планируется использовать для расширения торговой сети, реновации существующих магазинов и вертикальной интеграции бизнеса. Часть привлеченных средств может быть также направлена на оптимизацию долговой нагрузки.

Ранее «Магнит» сообщил, что выходит на рынок оптовых продаж, открывая торговых точки «Магнит-Опт». В компании считают, что нововведение позволит бизнесу выгодно покупать товары.