Ритейлер открыл мелкооптовые магазины в Краснодаре, Саратове и Ульяновске



РИА Новости

Один из крупнейших в России ритейлеров «Магнит» в тестовом режиме открыл три мелкооптовых тестовых магазина «Магнит-Опт» в Краснодаре, Саратове и Ульяновске, сообщает «Интерфакс», со ссылкой на сообщение компании.

Новая сеть рассчитана на предпринимателей и обычных покупателей, которые приобретают продукты про запас. Некоторая продукция хранится в больших упаковках и коробках, что предполагает покупку товара мелкооптовыми партиями.

«Ассортимент, насчитывающий около 1,5 тыс. позиций самых востребованных товаров, оформление торгового зала, удобная и простая выкладка товара позволят посетителям совершать покупки с выгодой: приобретать товары про запас - на неделю или на месяц. Одновременно с этим сервисом доступно приобретение товаров в розницу», - говорится в сообщении компании.

О том, что «Магнит» запустит оптовые продажи, стало известно в начале июля. Планировалось, что активная клиентская база компании будет насчитывать 13,7 тыс. организаций из числа несетевой розницы, регионального ритейла, рынков и ярмарок. Компания рассчитывает на увеличение общей выручки за счет новых каналов продаж дополнительно до 150 млрд рублей в год.

Кроме того, оптовые продажи ритейлера уже осуществляются на базе гипермаркетов «Магнит» и магазинов формата «Магнит семейный». Опт развивают и другие ритейлеры, например, «Лента» и «Дикси».