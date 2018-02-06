14 февраля стартует образовательный академический курс «Экостратегии коммуникации в гибридной реальности»

14 февраля на факультете журналистики МГУ им. М В. Ломоносова стартует образовательный академический курс «Экостратегии коммуникации в гибридной реальности» Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Курс, рассчитанный на преподавателей вузов, ведущих обучение по специальности «Реклама и связи с общественностью» проводится исполнительной дирекцией премии третий раз. Именно здесь встречаются представители академического и профессионального сообщества, чтобы познакомить и познакомиться с последними тенденциями в сфере образования, актуальными направлениями исследований, лучшими российскими и международными практиками в области общественных связей. Специально для участников курса специалисты в области коммуникаций и сотрудники ведущих вузов страны разрабатывают лекции и мастер-классы.

В программе Академического курса 2018 выступления профессора, декана факультета журналистики МГУ, члена-корреспондента РАО Елены Вартановой, профессора, заведующего кафедрой коммуникации и руководителя Центра маркетинга и связей с общественностью факультета социальных наук Люблянского университета (Словения) Деяна Верчича, Head of Global Partnerships Russia, Ukraine & CIS в Google Russia Алексея Аршинова, PR-директора компании «Яндекс»Очира Манджикова, бизнес-аналитика Максима Цепкова и др.

Участники образовательного курса узнают о месте «человека медийного» в медиакоммуникационной экосистеме, об экономике цифрового самочувствия, как создать экокоммуникацию в гибридной реальности, нейромаркетинге, в чем состоят профессиональные вызовы и компетенции в условиях цифровой экономики в России и многом другом.

Каким образом теория находит отражение на практике и к каким профессиональным стандартам надо готовить выпускников вузов преподаватели узнают во время Дней открытых презентаций проектов Национальной премии «Серебряный Лучник», которые состоятся 15-16 февраля в Общественной палате РФ.

Участие в образовательном Академическом курсе бесплатное. Для желающих предусмотрена возможность получить Сертификат о повышении квалификации.

Зарегистрироваться можно до 12 февраля: gaponova-luchnik@yandex.ru.

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 20 лет в конкурсе приняло участие более 4200 проектов. Создана система региональных конкурсов: RuPoR, «Серебряный Лучник»-Дальний Восток, «Серебряный Лучник»-Сибирь, «Серебряный Лучник»-Урал, «Серебряный Лучник»-Приволжье, «Серебряный Лучник»-Самара, «Серебряный Лучник»-Юг. В 2010 году учреждена номинация «Коммуникации в глобальном мире», в рамках которой открыт конкурс ««Серебряный Лучник»-США и в 2016 года стартовал «Серебряный Лучник»-Европа в Чехии.

Дополнительная информация о проекте – www.luchnik.ru

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