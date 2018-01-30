Эксперты готовятся составить шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей

Прием заявок на соискание Национальной премии стартовал 15 октября. В общей сложности на сегодняшний день подано 166 проектов в восьми номинациях.

Наибольшее число проектов – 30 - рассматривается в номинации «Лучший проект продвижения государственных, общественных и социальных программ». Это молодежный фестиваль искусств «Этажи», информационно-образовательная программа «Живи без страха!», коммуникационная поддержка Московского культурного форума, социальная программа «Свое жилье», совместный проект Московского метрополитена и Государственной Третьяковской галереи «Интенсив XX век», программа «Общество для всех возрастов»… И другие программы, получившие общественный резонанс на федеральном или региональном уровне.

Соискатели премии в номинации «Лучший проект в области благотворительности» в 2017 году разъясняли россиянам, что такое «Щедрый вторник» и «Экодолг», открывали инклюзивную театральную студию, напоминали о страшных временных политических репрессий, рассказывали о героических поступках наших современников, поддерживали детей в трудной жизненной ситуации… 18 общественно-значимых проектов рассмотрят здесь эксперты.

14 проектов объединила «родственная» вышеназванным номинация «Лучший проект в области КСО». В числе социально-ответственных компаний – KFC, En+ Group, «ЛокоТех», BIOCAD, ТаксовичкоФ», LG Electronics, Газпром, Московская бирж, телеканал «Енисей» и др.

19 заявок от специалистов из Воронежа, Екатеринбурга, Ельца, Зарайска, Ижевска, Иркутска, Красноярска, Комсомольска-на-Амуре, Москвы, Нижнего Новгорода, Омска, Ростова-на-дону, Хабаровска, Якутска присутствуют в категории «Лучший проект развития и продвижения территорий».

«Лучший проект в области корпоративных коммуникаций» собрал 19 заявок, «Лучший проект в области международный коммуникаций» (партнер – ОАО «РЖД») – 7.

12 заявок принято в номинации «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа». Здесь присутствуют газеты Тверского вагоностроительного завода и ГК «ЛокоТех», журналы «Трубопроводный транспорт нефти» (Транснефть), «Большой театр», ТВ-журнал «Уралсиб», книга и учебный курс «Внутренние коммуникации и вовлеченность персонала» от НИУ ВШЭ и проч.

«Лучший проект в области digital-коммуникаций» содержит 10 заявок. Тут специалисты по коммуникациям рассказывают, как с помощью передовых технологий привлечь кадры в кратчайшие сроки и с минимальными вложениями, провести реалити-шоу, продвинуть премиальные карты, масштабно встретить День донора, удержать долю на падающем рынке, помочь животным, научиться танцевать и еще многое-многое другое.

Итоговая информация по номинации «Лучший проект в области продвижения технологий будущего» (партнер – РВК) будет известна 31 января.

Тогда же закончится регистрация участников Национального рейтинга вузов, где ведется обучение специальности «Реклама и связи с общественностью».

Познакомиться с содержанием проектов-участников можно на сайте.

Узнать подробнее о проектах-финалистах можно во время Дней открытых презентаций, которые состоятся 15-16 февраля в Общественной палате РФ.

Днем раньше, 14 февраля, на факультете журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова начнется образовательный Академический курс для преподавателей.

Церемония награждения победителей состоится 16 февраля в отеле «Метрополь».

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена в 1997г Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 20 лет в конкурсе приняло участие более 4200 проектов. Создана система региональных конкурсов: RuPoR, «Серебряный Лучник»-Дальний Восток, «Серебряный Лучник»-Сибирь, «Серебряный Лучник»-Урал, «Серебряный Лучник»-Приволжье, «Серебряный Лучник»-Самара, «Серебряный Лучник»-Юг. В 2010 году учреждена номинация «Коммуникации в глобальном мире», в рамках которой открыт конкурс ««Серебряный Лучник»-США и в 2016 года стартовал «Серебряный Лучник»-Европа в Чехии.

Генеральный информационный партнер – ТАСС

Партнер номинации «Международные коммуникации» – РЖД

Партнер номинации «Продвижение технологий будущего» – РВК