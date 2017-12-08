Sostav.ru спрашивает топов рекламного рынка об итогах 2017 и ожиданиях на будущий год

Sostav.ru задает топ-менеджерам медийного и рекламного бизнеса два вопроса – о том, как изменился рекламный рынок в 2017 году и что его ждет в следующем. Сегодня своим мнением делится СЕО коммуникационной группы Dentsu Aegis Network Михаил Вощинский.

Какие события и тренды оказали наибольшее влияние на рекламный рынок этом году? И почему?

Я считаю основным событием 2017 года то, что агентский бизнес теперь можно по праву назвать бизнесом технологий. В 2017 году был пройден критический момент, когда технологические решения перешли из области инноваций и экспериментов в ранг неотъемлемого элемента индустриальной экосистемы и ДНК бизнеса агентств. Из коммуникационного рынок по сути трансформировался в технокоммуникационный.

Для холдинга Dentsu Aegis Network это органический путь развития, который мы начали прокладывать еще 2-3 года назад. В 2015 году была запущена новая операционная модель, а в 2016 году мы объявили о фокусе на 6 практиках, которые будут определять рекламный рынок в будущем – большинство из них были технологичными. Путь, который мы проходили вместе с индустриальными игроками, создавая новые продукты, стал основой для появления решений, являющихся теперь индустриальным технологическим стандартом, например ТВ programmatic.

Cейчас все стейкхолдеры рекламного процесса – медиа, селлеры, рекламные группы, рекламодатели – активно разделяют технологический вектор движения, предлагают собственные платформы, продукты и решения. Такая согласованная позиция позволяет найти необходимый ресурс для дальнейших качественных изменений и получить синергию по всей цепочке медиа решений для клиента.

Что ожидает рынок в 2018 году? Какие тренды будут определять его развитие?

На мой взгляд, в 2017 году рынком сформирована большая масса идей, заявлено множество новых продуктов, технологий и альтернативных подходов. 2018 год должен стать годом самоопределения для рынка. В инновационном процессе далеко не все прототипы трансформируются в рабочие инструменты – многие не подлежат масштабированию и служат, скорее, вдохновением.

В этом году игроки заявляли много любопытных форматов. В следующем году важно структурировать этот креационный поток и понять, какие идеи и технологии могут стать операционной рутиной, а что так и останется тестовым образцом, красивой оболочкой. Но в том, что рынок рекламы и технологий больше никогда не будут разделимы, у меня нет сомнений.