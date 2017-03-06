Продажи прямой рекламы будет осуществлять «Национальный рекламный альянс»





Селлер, принадлежащий «СТС Медиа», ЭВЕРЕСТ начинает официальные продажи спонсорской и интернет-рекламы РЕН ТВ и Пятого канала. Об этом говорится в официальном пресс-релизе медиакомпании и НМГ. Селлер также займется пресейлом прямой рекламы данных телеканалов. Продажи прямой рекламы будет осуществлять «Национальный рекламный альянс».

«Каналы НМГ уверенно входят в число лидеров национального телевещания. РЕН ТВ завершил 2016 год с рекордной за последние 10 лет долей аудитории в 6,1%, Пятый канал стабильно входит в топ-5 самых популярных российских телеканалов. Сотрудничество с ЭВЕРЕСТОМ позволит усилить монетизацию наших каналов и предложить рекламодателям новые продукты. С учетом каналов НМГ портфель ЭВЕРЕСТА составит 25% молодой востребованной аудитории "Все 10-49"», -прокомментировала Ольга Паскина, генеральный директор Национальной Медиа Группы.

«ЭВЕРЕСТ вырос из коммерческой службы «СТС Медиа», и как наше структурное подразделение развивался вместе с основным бизнесом. Теперь накопленная за годы работы с каналами «СТС Медиа» экспертиза и высокий уровень стандартов ЭВЕРЕСТА стали востребованы и за пределами холдинга. Я вижу синергию от объединения продаж с РЕН ТВ и Пятым каналом и очевидный потенциал для дальнейшего роста бизнеса нашего холдинга», - отметил Вячеслав Муругов, Генеральный директор «СТС Медиа».