Американский регулятор разослал знаменитостям письмо с предупреждением



Depositphotos

Американский регулятор предупредил селебрити, пользующихся Instagram, о необходимости раскрывать свои отношения с брендами и компаниями, которые рекламируют в соцсетях, пишет WARC.com.

Федеральная торговая комиссия США разослала 90 знаменитостям письма о том, что им необходимо ставить отметки о рекламе к оплаченным третьими лицами материалам в соцсетях. Соответствующие сообщения были направлены после того, как регулятор получил обращение от правозащитной организации Public Citizen. Конкретные имена знаменитостей, кому были адресованы данные письма, не называются.

Претензии активистов из Public Citizen касались материалов членов семьи Кардашьян, певицы Рианны, олимпийского чемпиона Майкла Фелпса, актёра Криса Пратта, теннисистки Серены Уильямс и других знаменитостей.