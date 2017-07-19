В королевстве на законодательном уровне могут запретить продвижение гендерного неравенства в рекламе



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Рекламу, которая усиливает устаревшие стереотипы на гендерные роли в обществе, предлагается запретить в Великобритании.

Продвижение сексизма может оказать негативное влияние на общество и особенно на детей, следует из доклада ASA - организации, которая отвечает в королевстве за рекламные стандарты.

В ASA считают неприемлемым посылы, в которых «конкретная деятельность не подходит для мальчиков, поскольку связана с девочками, и наоборот». Навязанные рекламой стереотипы также нередко противопоставляют мужчин женщинам, подчеркивая их превосходство перед противоположным полом.

Поводом для разбирательства в ASA послужили жалобы на прошлогоднюю рекламную кампанию Gap. В ней был представлен мальчик-дошкольник в образе «маленького ученого», на футболке которого красовалось изображение Альберта Эйнштейна. Рядом с ним была девочка в футболке с ушами кошки и надписью The social butterfly, что символизирует образ активной и общительной личности. По мнению ASA, эта реклама также пропагандирует сексизм, так как в ней говорилось о мальчике в контексте, что «ваше будущее начинается здесь», в то время как одежда девочки была «разговором о детской площадке».

В качестве примера запретной рекламы также приводятся и образы, в которых человек пытается, но не справляется со своими родительскими или простыми домашними обязанностями.

Некоторые стереотипы, поддерживаемые рекламой, могут оказать прямое влияние на поведение мужчин и женщин: как они должны выглядеть или вести себя, а это ограничивает людей в их жизненных решениях. Особенно важно защитить детей от «вредных» стереотипов, так как в последствии данные образы могут ограничить их потенциал.

Несмотря на то, что реклама является лишь одним из факторов, поддерживающих сексизм, ужесточение рекламных стандартов может сыграть важную роль в борьбе с неравенством в интересах отдельных лиц, экономики и общества в целом, уверены в ASA.

Но не все стереотипы будут запрещены. К примеру, если в рекламе уборкой занимается только женщина или всю эту работу мужчина выполняет самостоятельно.

Говоря о сексизме, в ASA пока обошли стороной тему эксплуатации женских сексуальных образов в рекламе, которые отчасти также можно отнести к навязыванию гендерных стереотипов. В России с этим, скорее всего, пока не согласятся. Наделавший немало шума аккаунт в Инстаграмм «Пышечной», «той самой на Конюшенной», очередное тому подтверждение.

Несмотря на то, что сексуальные образы, как выяснилось, никак не связаны с продвижением «той самой» официальной пышечной, инициаторы проекта сделали на этом проекте неплохую рекламу своему агентству. По их заявлению, у данного проекта изначально не было коммерческих целей.

Sostav.ru ранее писал, что провокационная реклама с сексуальным подтекстом, по мнению американских ученых, больше не работает. Возможно, её британцы тоже могли бы запретить.