Поскольку оба участника представлены на рынке в России, им следует получить согласие на слияние в российской юрисдикции

Федеральная антимонопольная служба РФ ожидает ходатайство от Disney и Fox по одобрению сделки по слиянию их активов, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ФАС Андрея Цыганова.

По его словам, оба участника сделки представлены на рынке в России, и это позволяет предположить, что они должны получить одобрение на сделку в российской юрисдикции.

«Мне кажется, что им по крайней мере запрос написать в Федеральную антимонопольную службу стоило бы. Они представлены на российском рынке, и это позволяет по крайней мере предполагать, что они должны получить согласие на сделку в нашей юрисдикции», — добавил Цыганов.

Ранее The Walt Disney Company объявила о покупке 21st Century Fox примерно за $52,4 млрд. В распоряжении Disney перейдет киностудия 20th Century Fox, продакшн-компания телеканала Fox, кабельные сети FX и National Geographic, а также доля компании Fox в британской Sky — 39% и контрольный пакет акций потокового сервиса Hulu.