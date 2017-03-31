Как продуктовые бренды из Китая ловко маскируются под российские

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Программа сотрудничества России и КНР в сфере потребительских товаров набирает обороты. Для активизации этого процесса в 2016 году в Сочи состоялся II Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса.

08 февраля 2017 года в Торгово-промышленной палате РФ (ТПП РФ) состоялось заседание Российско-Китайского делового совета (РКДС), на котором были подведены итоги его деятельности в 2016 году и определены планы на будущее, на 2017 год.

В рамках масштабного двустороннего партнерства Россия открывает свои рынки для производителей товаров и услуг из Поднебесной. Китайским экспортерам хорошо известно, что конкуренция в отечественном FMCG сегменте очень высока. Поэтому ведущие производители продуктов питания из Китая обратились за помощью к профессионалам в области брендинга. Для этого АБКР (Ассоциация брендинговых компаний России) подписала соглашение о сотрудничестве с АБККНР (Ассоциацией брендинговых компаний Китая).

Международный альянс GLBA (Global Local Branding Alliance cостоит из 7 частных брендинговых компаний, расположенных по всему миру, - прим. ред.) выступил стратегическим партнером в создании сразу нескольких брендов, предназначенных специально для российских покупателей. Разработкой новых торговых марок занимались брендинговые агентства Flamesun и Depot WPF – офисы Альянса в Шанхае и Москве.

Были проведены обширные исследования рынка, проанализирована коммуникационная активность конкуренов, изучены тренды и выявлены потребительские инсайты. В результате появилось сразу несколько сильных кейсов, три из которых уже этой весной появятся на полках российского сетевого ритейла в обеих столицах, а также в городах Урала, Сибири и Юга России.

Новые бренды «грузятся» в самые горячие ротации. Это традиционная молочная линейка в ассортименте от китайской компании Major Сow Ltd, бренд называется «Село бабушки». Национальный агрокооператив GMV! (Give me vegetables!) представляет любимые россиянами картофельные чипсы под новым брендом «Иван-веган». А рыболовецкая коммуна Torn Network OY, кстати федеральный лидер и крупнейший оператор по добыче минтая в Желтом море, выводит бренд пресервов «Русская сельдь добрая».

Китайские бизнесмены-экспортеры рассчитывают на существенные доли российского рынка в среднесрочной перспективе, так как уверены, что бренды точно соответствуют ожиданиям массового потребителя и быстро станут любимыми. А производители консервированной рыбы под маркой«Русская сельдь добрая» вообще планируют занять 25% отечественного рынка, упирая на свое уникальное предложение, отсутствующее у конкурентов - сельдь из минтая!

Владимир Садовин, генеральный директор компании «Азбука Вкуса»



Наши покупатели всё более требовательны к качеству товаров на полках. Китайским партнерам потребовалось приложить усилия, чтобы органолептика их продуктов стала близкой и понятной для нас, россиян. Могу сказать, что с задачей своей они справились и встречи с экзотами, типа сладкой докторской колбасы или варенья из дорадо, нам не грозят.



XiaoDong Du, основатель Flamesun Brand Strategy Design Agency (GLBA China)







Мы не задаем новые стандарты в продуктовом дизайне, не навязываем россиянам наши культурные коды. Мы уважаем их вкусы и предпочтения. Нам хорошо известно, что слова: снег, бабушка, село, добро и пельмени – очень любимы нашим Северным соседом. Мы умело играем на этих струнах!



Алексей Андреев, управляющий партнер Брендингового агентства Depot WPF (GLBA Russia)