IT-индустрия прогнозирует, что дополненная реальность Apple "взлетит" в отличие от Google Glass

Прямо сейчас в сети проходит первый онлайн-конкурс развлекательных проектов с дополненной реальностью ARKit Hack. Состав поговорил о технологии ARKit с экспертом по AR/VR и руководителем компании VORTEX.PICTURES Евгением Борисовым и сооснователем и руководителем AVRA. AR/VR Ассоциации Екатериной Филатовой.

Что это вообще такое?

Дополненная реальность, в отличие от виртуальной, не блокирует полностью поле зрение пользователя и не переносит его в некое другое пространство, а дополняет существующий мир смоделированными трехмерными элементами. Таким образом, обычный мир наполняется несуществующим контентом и в перспективе может превратиться в кадры из фантастических фильмов.

Вообще, дополненная реальность (AR, Augmented Reality) – вещь совершенно не новая. Первые примеры появились на рынке в тот момент, когда разработчикам стала доступна возможность взаимодействовать с камерой смартфона. Тогда и возникли маркеры – специальные изображения, которые легко распознать среди окружающих предметов, отслеживать их перемещение в поле зрения камеры и привязывать к этим маркерам несуществующие предметы, дополняя, таким образом, изображение.

Однако, у этой технологии есть огромный недостаток – как только маркер перестает корректно распознаваться приложением или же пропадает из поля зрения камеры, все дополнительные элементы изображения, например, замечательные ушки в Instagram, тоже пропадают.

Маски в Instagram – пример дополненной реальности, где в роли маркера выступает лицо человека: глаза, нос и рот.

Что нового сделала компания APPLE?



Говоря простым языком, взяла множество технических проблем на себя, предоставив разработчикам удобные инструменты для создания интересного контента с дополненной реальностью. Этот набор инструментов (или, как говорят разработчики, фреймворк) под названием ARKit станет доступен осенью вместе с обновлением iOS 11 и будет работать на iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S+, iPhone 7, iPhone 7+, iPad Pro всех моделей и iPad 2017 года.

Применение ARKit

Поскольку фреймворк был анонсирован всего лишь пару месяцев назад, о каких-то готовых продуктах с использованием технологии говорить ещё рано. Однако, благодаря простоте использования разработчики уже сделали множество тестовых прототипов, которые позволяют оценить перспективы технологии и спрогнозировать возможные сферы практического применения ARKtit.

1. Игры и развлечения

2. Строительство и дизайн интерьеров

Возможность спроектировать дом, а затем прийти на реальное место строительства и “походить” по нему, представив, как будет выглядеть этот проект в будущем.

Для проектирования внутреннего пространства помещений может использоваться приложение, позволяющее выбрать мебель из каталога и расположить ее в реальном пространстве.

Кроме того, благодаря точности измерения инструментами ARkit появляется возможность быстро делать замеры и создавать планы помещений, просто отмечая ключевые точки на экране телефона.

3. Демонстрации продуктов

Можно представить, как будет выглядеть ваш будущий автомобиль на парковке возле дома или насколько аппетитно будет выглядеть заказанное вами блюдо, не ограничиваясь фото в меню – легко!

Хотите дать возможность клиентам представить, как будет смотреться ваш продукт в комнате клиента – нет ничего проще.

А если вашего продукта пока ещё не существует, то можно сначала посмотреть на него в дополненной реальности, а потом печатать на 3D-принтере.

4. Навигация

Эту функцию можно будет использовать по максимуму только после того, как она будет встроена в полноценную базу карт Apple или Google Maps. Однако, представить будущую навигацию по городу можно уже сейчас.

Аналогично может быть реализована навигация с инфографикой внутри помещений, например, музеев.

Кроме того, благодаря технологиям распознавания изображений и очень точной привязке объектов к предметам реального мира, ARKit предоставит возможность слабовидящим более свободно перемещаться в реальном мире и взаимодействовать с предметами.

Применений ARKit может быть очень много. На данный момент даже сложно представить все функции данной технологии. Иногда это просто круто, например, с помощью всё тех же инструментов можно не только добавлять предметы в реальный мир, но и наоборот, скрывать их.

ОК, это круто, скажете вы и спросите, почему ARKit должен “взлететь”?



Все помнят громкий проект Google Glass, который так и не состоялся, как устройство для широкого круга пользователей (при этом стоит отметить, что в настоящее время Google Glass отлично применяется в B2B-секторе). Другое устройство смешанной реальности, Microsoft HoloLens, существует исключительно в версии Developer Kit (только для разработчиков). Что же может предложить рынку компания Apple? Ответ ниже.

Сверху – очки Microsoft HoloLens, снизу – очки Google Glass



Огромная база пользователей iPhone и iPad, которым не нужно покупать дополнительные устройства, чтобы воспользоваться технологией. По подсчётам Artillry.co, в мире уже сейчас насчитывается около 380 млн. iPhone, поддерживающих технологию ARKit, а к концу 2017 года их количество увеличится до 505 млн. - это 65% от общего числа iPhone в мире. Если учесть, что ARKit поддерживает и iPad - это ещё дополнительно более 32 млн. устройств у пользователей к концу 2017 года.

Очень лояльное сообщество разработчиков и понятные инструменты монетизации приложений в рамках магазина приложений AppStore.

Ещё один важный и, возможно, недооцененный момент. Большинство людей не хотят надевать на лицо ничего лишнего без крайней необходимости. Вероятно, именно необходимостью использовать очки объясняется тенденция значительного снижения интереса к 3D-кино.



Существующие технологии для просмотра виртуальной и дополненной реальности требуют от пользователя надевать на лицо специальное устройство, но не предлагают достаточно широкого ассортимента приложений. Как следствие, после первого знакомства и угасания wow-эфекта потребители уже не очень хотят использовать неудобные и странно выглядящие шлемы.



Открывая возможности дополненной реальности для более традиционных устройств, компания Apple дает возможность рынку создать экосистему приложений (как игр, так и бизнес-решений), которые позволят пользователям понять, зачем вообще им нужна AR. И тогда через пару лет компания Apple, используя опыт работы с fashion-индустрией (полученный с помощью Apple Watch), сможет выпустить на рынок специальные очки и убедить нас, что это круто.

Мы спросили у представителя инвестиционного сообщества о том, ставят ли ставку на AR-технологии и ждут ли проекты с ARKit успех.

Виктор Захарченко, управляющий партнер FunCubator: “Мы видим 3 основные причины того, что именно ARKit даст мощнейший толчок для всей индустрии Augmented Reality.



Первое - это доступность. Ожидается огромное количество мощных устройств, совместимых с Kit’ом. Суровая статистика показывает, что пользователи девайсов на iOS обновляются до последней прошивки практически мгновенно, в отличие от адептов Android. Так что уже осенью сотни миллионов устройств



Второе - это контроль. Apple упорно создает замкнутую экосистему. Пока идут разговоры о том, что надо быть более открытым, компания из Купертино держит в руках контроль над software и hardware своих продуктов. Уже сейчас в версии для разработчиков, ARKit работает вполне сносно. Уверены, что на следующем поколении устройств все будет работать близко к идеалу. Важным является еще одно отличие от экосистемы Android - крайне низкая фрагментация "зоопарка" девайсов.



И третье – экосистема. У Apple сильное комьюнити разработчиков, замотивированные огромным количеством хорошо платящих iOS-пользователей. Учитывая, что компания фактически декларировала свой акцент на AR, разработчикам обеспечена поддержка. Даже к самому скептически настроенному к дополненной реальности обывателю с n-ой попытки m-ого разработчика будет найден ключ".Если вспомнить 2007 год, то iPhone был далеко не первым существующим смартфоном на рынке, но только он сумел оказаться первым устройством, ставшим одним из самых важных инструментов в повседневной жизни каждого человека. Именно поэтому IT-индустрия так внимательно следит за развитием ARKit и прогнозирует, что именно “магия Apple” сумеет превратить новую технологию в массовый продукт, который сможет стать THE NEXT BIG THING после смартфонов. “Мы видим 3 основные причины того, что именно ARKit даст мощнейший толчок для всей индустрии Augmented Reality.. Ожидается огромное количество мощных устройств, совместимых с Kit’ом. Суровая статистика показывает, что пользователи девайсов на iOS обновляются до последней прошивки практически мгновенно, в отличие от адептов Android. Так что уже осенью сотни миллионов устройств будут работать с AR "из коробки".Apple упорно создает замкнутую экосистему. Пока идут разговоры о том, что надо быть более открытым, компания из Купертино держит в руках контроль над software и hardware своих продуктов. Уже сейчас в версии для разработчиков, ARKit работает вполне сносно. Уверены, что на следующем поколении устройств все будет работать близко к идеалу. Важным является еще одно отличие от экосистемы Android - крайне низкая фрагментация "зоопарка" девайсов.У Apple сильное комьюнити разработчиков, замотивированные огромным количеством хорошо платящих iOS-пользователей. Учитывая, что компания фактически декларировала свой акцент на AR, разработчикам обеспечена поддержка. Даже к самому скептически настроенному к дополненной реальности обывателю с n-ой попытки m-ого разработчика будет найден ключ".Если вспомнить 2007 год, то iPhone был далеко не первым существующим смартфоном на рынке, но только он сумел оказаться первым устройством, ставшим одним из самых важных инструментов в повседневной жизни каждого человека. Именно поэтому IT-индустрия так внимательно следит за развитием ARKit и прогнозирует, что именно “магия Apple” сумеет превратить новую технологию в массовый продукт, который сможет стать THE NEXT BIG THING после смартфонов.

Все показанные в статье примеры являются собственностью разработчиков.