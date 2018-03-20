По своей атмосфере международный киберспортивный турнир напоминает традиционные Олимпийские игры, где игроки представляют свои страны.

$ 1 050 000 призовых, два первых и одно третье место привезла с чемпионата World Electronic Sports Games 2017 наша национальная киберспортивная команда. Финальная стадия турнира проходила с 13 по 18 марта в Китае. На WESG 2017 выступили одна женская и две мужских российских команды в дисциплинах Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Четыре из пяти игроков сборной в дисциплине Dota 2 представляют российскую киберспортивную команду Virtus.pro (Роман «RAMZES666» Кушнарёв, Павел «9pasha» Хвастунов, Владимир «RodjER» Никогосян и Алексей «Solo» Березин).

Virtus.pro на текущий момент уверенно занимает первую строчку рейтинга лучших команд по Dota 2. С октября 2017 года по март 2018 команда стала победителем на трёх крупнейших мировых турнирах категории major в этом игровом сезоне, завоевав в общей сложности свыше $ 1 600 000 призовых.

В октябре 2015 года фонд Алишера Усманова USM Holdings вложил $ 100 млн в организацию Virtus.pro, позднее она стала основой холдинга ESforce. В 2016 году к числу активов присоединилась немецкая киберспортивная организация SK Gaming. В 2018 году компания Mail.ru Group приобрела холдинг ESforce за 100 млн долларов.

ESforce Holding — одна из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер российского компьютерного спорта. Компания объединяет все ключевые направления киберспортивного бизнеса от организации международных турниров и создания профессионального контента до издательской и рекламной деятельности и сетевого ритейла товаров киберспортивной тематики.

ESforce принадлежат 14 сайтов, 209 групп в соцсетях, cтудия комментирования, аналитики и видеопродакшена RuHub, онлайн-трансляции проектов холдинга ежегодно привлекают более 82 млн уникальных пользователей. В 2017 году аудитория холдинга составила 116 млн пользователей, количество сессий достигло 440 млн, совокупное количество часов просмотра онлайн-трансляций достигло 120 млн.