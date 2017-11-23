Для использования данной функции потребуется лишь камера и приложение «Сбербанк онлайн»



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Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью приложения «Сбербанк онлайн», для платежа достаточно сканировать телефоном QR-код и подтвердить операцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя банка.

Сервис подходит для магазинов, курьерской доставки и терминалов самообслуживания. «Сбербанк» уже провёл фокус-группы и выяснил, что клиенты готовы платить по QR-коду.

Примечательно, что для такого сервиса от смартфона не требуется поддержки NFC, как для систем бесконтактных платежей вроде Apple Pay и Samsung Pay, достаточно камеры и установленного приложения «Сбербанк онлайн», которым, по словам представителя банка, пользуются 28 млн человек в месяц.

Летом 2016 года подобную систему представили «Яндекс.Деньги». Код может быть размещен на любом товаре, квитанции или на сайте, а просканировать и оплатить его можно приложением «Яндекс.Денег».