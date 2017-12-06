Проект поможет пользователям от 14 до 25 лет освоить финансовую грамотность

Сбербанк совместно с «ВКонтакте» запускают первый молодёжный проект- чат-бот «СберКот», который поможет пользователям освоить финансовую грамотность и подарит эксклюзивные стикеры.

Чат-бот рассказывает о деньгах, как их зарабатывать и как экономить. Дважды в неделю бот обещает присылать сообщения на тему: «Как всегда оставаться при деньгах». Кроме того, каждое сообщение от бота будет «сопровождаться» получением нового стикера.

Пользователи соцсети будут получать от Сбербанка поздравления и подарки ко дню рождения. Кроме того, им будет доступна возможность в течение 30 дней после поздравления отправлять бесплатные подарки своим друзьям.

«Из-за демографической ямы 90-х годов клиентов в возрасте до 22 лет на рынке значительно меньше, чем представителей предыдущего поколения, поэтому за внимание молодой аудитории идёт серьёзная борьба, — подчеркнула Наталия Филиппова, управляющий директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка. — Чтобы выиграть её, Сбербанк изучает новые способы общения с молодёжью. И мы рассчитываем на то, что наши новые клиенты останутся со Сбербанком на всю жизнь».

«Сбербанк — первый банк, который решил реализовать комплексный проект такого уровня. Ранее из компаний финансового сектора только международные платёжные системы предоставляли пользователям возможность получать бонусы в виде стикеров и подарков в рамках своих акций. Мы видим, что Сбербанк хорошо чувствует потребности молодёжи и готов предложить то, что ей действительно интересно», — отметил Юрий Иванов, директор по электронной коммерции «ВКонтакте».

Сбербанк ищет разные способы общения с молодёжью. Например, ранее сообщалось, что Егор Крид стал лицом новой Молодёжной карты. В рамках новой кампании артист из Black Star записал сингл – #ЭТОМОЁ.