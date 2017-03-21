Сторонним клиентам придется платить за снятие наличных в банкоматах Сбербанка



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Сбербанк введет плату за снятие наличных в своих банкоматах для сторонних клиентов. Об этом рассказал президент компании Герман Греф после заседания наблюдательного совета, сообщает RNS.

“Да, конечно, мы будем вводить такую плату, потому что такая возможность появилась”, - приводит слова Грефа агентство.

Ранее сообщалось о том, что международная платежная система Visa дала возможность банкам, владеющим банкоматами, взимать комиссию с клиентов за обналичивание средств. Аналогичные изменения в тарифы готовится ввести и система Mastercard.

В конце прошлого года появилась информация о том, что ФАС может провести проверку и открыть антимонопольное дело против платежных систем Visa и MasterCard. Заявление с требованием провести соответствующую проверку собиралось направить в ведомство общественная организация "Опора России", по данным которой за обслуживание крупных компаний Visa и MasterCard берут комиссию 1,5 процента, тогда как предприятия малого бизнеса платят до 2,5 процента.