Компании намерены создать совместное предприятие электронной коммерции



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«Сбербанк» и «Яндекс» сообщили о намерениях создать совместное предприятие на базе «Яндекс.Маркета», объединив инфраструктуру и технологии. Компании планируют развивать различные услуги, а так же покупку и продажу товаров, в том числе цифровых.

Теперь у пользователей сервиса появятся дополнительные возможности, например, покупка товаров в кредит. Инвестиции «Сбербанка» укрепят позиции «Яндекс.Маркета» на рынке, в частности, они обеспечат дополнительными ресурсами новые направления: логистику, программу «Заказ на Маркете», работу с зарубежными магазинами.

По условиям соглашения, «Сбербанк» вкладывает в «Яндекс.Маркет» 30 млрд рублей, всё предприятие оценивается в 60 млрд рублей без учета будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли, и до 10% акций пойдет на формирование опционного фонда для сотрудников «Яндекс.Маркета». Сервис продолжит работать под управлением текущей команды во главе с генеральным директором Максимом Гришаковым, который войдет в совет директоров вместе с тремя представителями «Яндекса» и тремя — от банка.

«Участие Сбербанка в создании лидирующего игрока в сфере электронной торговли важно как для развития цифровой экосистемы Сбербанка, так и для экономики страны в целом. Это партнерство откроет новые возможности для российских компаний, игроков рынка электронной коммерции, малого и среднего бизнеса, а также создаст как условия для роста экспорта российских товаров за рубеж, так и новые возможности для зарубежных участников рынка. Мы успешно сотрудничаем с «Яндексом» в различных областях и рады расширению нашего партнёрства в новом стратегическом направлении», — приводятся в сообщении слова главы Сбербанка Германа Грефа.

Сделку закроют после того, как будут подписаны обязывающие документы, проведена комплексная инвестиционная проверка «Яндекс.Маркета» и получены необходимые регуляторные разрешения. Стороны ожидают, что это произойдет до конца 2017 года.

Напомним, что в июле «Яндекс» анонсировал создание на платформе сервиса «Яндекс.Маркет» гибридной модели агрегатора и маркетплейса. Новый сервис будет контролировать процессы доставки и оформления заказов, по аналогии с американским Amazon.