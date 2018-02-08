Герман Греф признался, что лично ему майнинг не интересен, и назвал этот бизнес «примитивным»

Сотрудники Сбербанка часто попадаются на майнинге криптовалют на рабочих местах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента госбанка Германа Грефа.

«Мы не занимаемся майнингом, хотя мы часто ловим наших сотрудников, которые на нашем оборудовании занимаются майнингом», – признался Греф. Сам же президент банка отметил, что лично ему майнинг не интересен, поскольку это «бизнес примитивный» и существует десяток других объектов инвестирования с большей доходностью.

В прошлом году на российском рынке образовался дефицит видеокарт. Повышенный спрос на этот продукт связывали с майнингом. Позднее Сбербанк взял ответственность за дефицит видеокарт на себя: их скупили для лаборатории искусственного интеллекта. Однако, топ-менеджер уточнил, что карты были несколько иной конфигурации, чем требуется для получения криптовалюты.

Напомним, Минфин планирует в феврале внести в Госдуму законопроект о регулировании в РФ цифровых финансовых активов, в том числе криптовалют. При этом президент Владимир Путин и ЦБ РФ не поддерживает регулирование торговли криптовалютами, так как криптовалюта ничем не обеспечена и не может быть инструментом накопления.