ЦБ и президент РФ не поддерживают регулирование торговли виртуальными деньгами

Минфин планирует в феврале внести в Госдуму законопроект о регулировании в РФ цифровых финансовых активов, в том числе криптовалют, сообщает РБК со ссылкой на замглавы министерства Алексея Моисеева.

«ЦБ РФ не поддерживает регулирование торговли криптовалютами. Наши предложения легализовать торговлю криптовалютами на торгах Центральный банк не поддерживает», — сказал Моисеев.

Консерватизм Банка России в отношении регулирования криптовалют поддержал и президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что такой подход имеет под собой основания: криптовалюта ничем не обеспечена и не может быть инструментом накопления.

Сейчас контроль за криптовалютами является прерогативой ЦБ, но в будущем необходимо законодательное регулирование, отметил Путин.

Моисеев сообщил, что сейчас идет работа над замечаниями по законопроекту, представленному в конце декабря.Минфин рассматривает вопрос о торговле криптовалютами на биржах и разные варианты критериев отбора бирж.

Напомним, что в конце декабря Минфин и ЦБ разработали законопроект о регулировании ICO. В законопроекте речь идет об определении криптовалюты как «иного имущества», а ICO представить как вид инструмент для привлечения капитала в стартапы и предприятия малого бизнеса от широкого круга микроинвесторов. Также Минфин намерен ограничить объем средств, привлекаемых для одного ICO и объем вложений в первичное размещение токенов от неквалифицированных инвесторов.