Банк запустил новый социальный сервис



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Сбербанк запустил новый социальный сервис для детей «Островок безопасности». Проект рассматривает любой офис Сбербанка как еще одно место, помимо полицейского участка, куда может прийти каждый ребёнок, если он потеряется, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Отделения Сбербанка находятся в заметных местах и имеют яркий запоминающийся логотип. Родители могут объяснить своему ребенку, что в случае сложной ситуации у него есть возможность обратиться за помощью в отделение Сбербанка, где он окажется в безопасном месте под присмотром сотрудника. Сотрудники свяжутся со скорой помощью и полицией, чтобы сообщить о потерявшемся.

«Согласно стратегии развития, Сбербанк строит экосистему, которая подразумевает не только финансовые продукты, но и социальные программы, направленные на различные группы наших клиентов. Проект, нацеленный на заботу о детях, как о наиболее незащищенной категории, вклад банка в наше общее будущее», – сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Торбахов.