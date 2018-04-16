В новой рекламной кампании «Сбербанк» демонстрирует свое превосходство над ближайшими банками-конкурентами. Ход интересный, смешной, но не новый: ранее подобный прием в своих промо использовали «Альфа-Банк» и «Билайн».
Главными героями нового ролика от «Сбербанка» и агентства Mosaic стали олимпийская чемпионка Алина Загитова и актер фильма «Я худею» Евгений Кулик.
Алина олицетворяет сам «Сбербанк», а Евгений в каждом из роликов показывает его конкурента — в каждой из версий видео его костюм окрашен в разный цвет: красный, синий и желтый.
Разные версии ролика предназначены для таргетинга на разные аудитории. Клиенты разных банков увидят свои версии. Например, клиенты «красного» банка увидят соответствующую версию ролика.
«Ролики с персонализированным контентом — это уже не что-то новое для „Сбербанка“ и рынка в целом. Но, кажется, подобный ход в видеоконтенте мы запускаем первыми. Цель эксперимента — оценить эффективность маркетингового хода с точки зрения конверсии», — поясняет директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов.
Состав творческой группы:
«Сбербанк» (клиент)
Владислав Крейнин, вице-президент-директор по маркетингу
Алексей Гиязов, директор по маркетингу розничного бизнеса
Оксана Бодягина, руководитель направления маркетинга дивизиона «Занять и сберегать»
MOSAIC (креатив)
Смыслов Сергей
Волков Вячеслав
Барам Иван
Горбачева Мария