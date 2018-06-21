Программа превратится в игру с заданиями и наградами

Сбербанк с 1 июля перезапустит программу лояльности «Спасибо», разделив бонусную систему на четыре уровня в зависимости от активности клиента. Программа даст участникам возможность не только накапливать больше бонусов, но и мотивировать клиентов переходить от наличного к безналичному расчету, пользоваться онлайн-банкингом и другими финансовыми инструментами банка, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Выполняя задания, участники программы будут переходить на новые уровни с дополнительными привилегиями по накоплению и обмену бонусов. Клиентам будет доступно четыре уровня привилегий — «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо» и «Больше, чем спасибо», — отличающиеся количеством начисляемых баллов и возможностями для их использования. Для каждого уровня привилегий существует набор заданий, которые необходимо выполнять каждый месяц в течение 3 месяцев, чтобы получить новый уровень. При достижении четвертого уровня у участников появляется возможность обменивать бонусы на рубли.

Бонусы также можно обменять на ж/д и авиабилеты, брони отелей, на билеты в театр и на концерты, а также на товары и услуги, предоставленные партнерами программы, которых на сегодняшний день свыше двухсот.

«С новым форматом программы лояльности „Спасибо от Сбербанка“ клиентам будет начисляться еще больше бонусов, они получат возможность обменивать их на рубли. В новой программе мы используем элементы геймификации в формате выполнения ежемесячных заданий, которые помогают участникам не просто получать бонусы от банка и партнеров программы, но и развивать финансовую грамотность и узнавать больше о новых продуктах банка и их преимуществах», — рассказал генеральный директор программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.

В конце мая Сбербанк сменил руководителя направления программ лояльности из-за того, что «Спасибо», запущенная в 2011 году, отставала от программ банков-конкурентов.