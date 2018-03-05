Получить кредит можно в интернет-банке «Сбербанк Бизнес Онлайн»

Сбербанк запустил выдачу займов малому и среднему бизнесу в режиме онлайн. При наличии электронной квалифицированной подписи клиенты смогут получать кредиты, не посещая офисы кредитного учреждения, сообщается в пресс-службе компании.

Ранее предприниматели могли рассчитывать только на онлайн-заявку, которая являлась формой запроса для обратного звонка оператора банка или ответа по электронной почте. Внедрение новой системы, позволяет клиентам подобрать различные варианты кредитования в соответствии со своими запросами, а затем отправить заявку и документы в электронном виде. Решение принимается дистанционно.

Новым клиентам потребуется визит в банк для идентификации.

«Мы стремимся сэкономить время наших клиентов и сделать максимально удобным их общение с банком. Поэтому мы решили упростить доступ к финансированию для предпринимателей. Кредит онлайн — это просто, быстро и удобно, поэтому мы убеждены, что клиенты оценят это нововведение», — отметил старший вице-президент Сбербанка Анатолий Попов.