Скорректированная чистая прибыль в первом квартале выросла на 7%

Выручка «Яндекса» в первом квартале 2018 года выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 26,6 млрд рублей. Чистая прибыль достигла 1,9 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль увеличилась на 7%, до 4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Основными драйверами роста стали «Яндекс.Такси», «Яндекс.Вертикали», новый бизнес-юнит медиасервисы, а также эксперименты. На эти направления бизнеса пришлось более 20% общей выручки компании в первом квартале. Так сегмент «Такси» продемонстрировал рост выручки на 301%, до 3,1 млрд рублей. В это направление входят «Яндекс.Такси» и Uber в России и некоторых странах ближнего зарубежья. Также в него включены сервис доставки еды «Яндекс.Еда» (бывший Foodfox) и UberEATS.

Выручка экспериментального направления («Яндекс.Дзен», Yandex Data Factory, «Яндекс.Облако», «Яндекс.Здоровье» и запущенный в феврале каршеринг «Яндекс.Драйв») за январь-март выросла на 176% и составила 182 млн рублей. Почти двукратный рост показали сервисы объявлений («Авто.ру», «Яндекс.Недвижимость» и «Яндекс.Работа»), которые принесли 706 млн рублей выручки.

Единственным сегментом электронной коммерции, который показал падение выручки, стал «Яндекс.Маркет». Выручка упала на 3%, до 1,26 млрд рублей. Для сравнения, в первом квартале 2017 года сервис показывал рост выручки на четверть. Во втором квартале 2018 года «Яндекс» рассчитывает закрыть сделку со Сбербанком о создании совместного предприятия в сфере онлайн-торговли.

«Закрытие сделки со Сбербанком по созданию совместного предприятия на базе „Яндекс.Маркета“, которое ожидается во II квартале 2018 года, предполагает выход сегмента электронной коммерции из отчетности компании», — указали в «Яндексе».

Основным источником дохода «Яндекса» остаётся реклама, которая в структуре общей выручки в первом квартале заняла 86%. Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 17% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2017 года. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах «Яндекса» и на сайтах Рекламной сети.

Выручка от продажи рекламы на сайтах «Яндекса» увеличилась на 22% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2017 года и составила 66% от общей выручки компании в первом квартале 2018 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети «Яндекса» выросла на 4% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2017 года. В структуре общей выручки компании в первом квартале 2018 года она составила 20%.

На фоне финансовых результатов первого квартала «Яндекс» пересмотрел годовые прогнозы по выручке и ожидает, что прибыль за 2018 год вырастет на 28−32%. Ранее в компании ожидали рост выручки в диапазоне 25−30%.